To νέο teaser τρέιλερ του Hocus Pocus 2 ενθουσιάζει τους θαυμαστές της πρώτης ταινίας που έκανε πρεμιέρα το 1993 και τώρα οι αγαπημένες αδερφές Σάντερσον επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μέσω μιας… τελετής που κάνει μια παρέα εφήβων.

Οι Μπετ Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι θα επαναλάβουν τους ρόλους τους ως οι μάγισσες αδερφές Σάντερσον στη δεύτερη ταινία Hocus Pocus, 29 χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας και το τρέιλερ ήδη έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού.

Οι Γουίτνεϊ Πικ, Μπελίσα Εσκομπέδο και Λίλια Μπάκιγχαμ είναι οι ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν τους ρόλους της παρέας των εφήβων που θα φέρουν ξανά στη ζωή τις αδερφές Σάντερσον. Ο χαρακτήρας, δηλαδή, της μιας ηθοποιού γιορτάζει τα 16α γενέθλιά της και σχεδιάζει να κάνει μια μικρή γιορτή με μαραθώνιο τρομακτικών ταινιών.

Για αυτό και επισκέπτονται ένα μαγαζί για να πάρουν τα απαραίτητα για το πάρτι, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να τους λέει «ξέρετε, ο θρύλος λέει ότι μια μάγισσα παίρνει τις δυνάμεις της στα 16α γενέθλιά της».

This Halloween season, some legends never die. 🕯



Hocus Pocus 2, an Original movie event, streaming September 30 on @DisneyPlus. #HocusPocus2 pic.twitter.com/rmO3RKl6TK — Disney (@Disney) June 28, 2022

Μια μαύρη γάτα τριγυρίζει απόκοσμα στο κατάστημά του, η οποία θυμίζει τον χαρακτήρα από την αρχική ταινία που ονομάζεται Thackery Binx, ενός άνδρα του 17ου αιώνα που μεταμορφώνεται σε μια μαύρη γάτα και είναι καταδικασμένος να ζει για πάντα με αυτή τη μορφή.

From 1993 to 2022, Hocus Pocus 2 will be dropping this Fall, September 30 💕 pic.twitter.com/UaLiZsp1A1 — MEFeater Magazine (@mefeater) June 28, 2022

Σύντομα, οι φίλες φαίνονται στο teaser να πηγαίνουν στο δάσος και να κάθονται στο έδαφος, πραγματοποιώντας το τελετουργικό για να φέρουν πίσω τις αδερφές Σάντερσον. Την ώρα που θέτουν σε εφαρμογή το ξόρκι, ακούγεται η γνωστή ατάκα:

Say hello to the Sanderson sisters. Sarah Jessica Parker, Bette Midler and Kathy Najimy return in the first trailer for #HocusPocus2, streaming Sept. 30 on Disney+. Watch the footage here: https://t.co/IFoG4gBY6T pic.twitter.com/LCbQ6jeD7w — Variety (@Variety) June 28, 2022

«Another year begins anew. Maiden, mother and crone too, we call on thee with one request – help our intentions manifest. Lock up your children! Yes, Salem, we’re back!».