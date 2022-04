Η ηθοποιός Ναϊόμι Άκι μεταμορφώνεται στη Γουίτνεϊ Χιούστον για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της αείμνηστης τραγουδίστριας, «I Wanna Dance With Somebody», που θα εστιάσει σε πτυχές της ζωής της.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο «Star Wars», ενσαρκώνει τη Γουίτνεϊ Χιούστον, τη ντίβα της R&B και soul μουσικής στην ταινία, η οποία θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο. Την ταινία σκηνοθετεί η Κέισι Λίμονς και το σενάριο είναι του Άντονι ΜακΚάρτεν.

Οι θαυμαστέ της θρυλικής τραγουδίστριας είχαν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια πρώτη εντύπωση, καθώς κυκλοφόρησε αφίσα του φιλμ «I Wanna Dance With Somebody».

Στην αφίσα, η Χιούστον (Ναϊόμι Άκι) στέκεται στραμμένη προς τον ουρανό με τα χέρια απλωμένα. Είναι ντυμένη με δερμάτινο μπουφάν, λευκό τοπ και μπλε τζιν. Είναι η εμφάνιση της τραγουδίστριας από το εμβληματικό βίντεο του τραγουδιού «So Emotional».

🎶 Don’t you wanna dance? 🎶 Whitney Houston, the greatest voice, has an even greater story. I Wanna Dance With Somebody is exclusively in movie theaters December. #IWannaDanceMovie pic.twitter.com/78YBDVVSyr