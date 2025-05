Love Stories Under The Stars: Αφιέρωμα στον έρωτα στο Cine Paris

Η πιο ερωτική περίοδος του χρόνου έφτασε!

Το Cinobo, η ελληνική streaming πλατφόρμα,επιλέγει για αυτό το καλοκαίρι τις πιο δυνατές κινηματογραφικές ερωτικές ιστορίες στην ιστορία του σινεμά, και τις παρουσιάζει αποκλειστικά στο εμβληματικό Cine Paris.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αφιέρωμα Love Stories Under The Stars θα πλαισιώσει το θερινό πρόγραμμα του ιστορικού σινεμά, με 13 ερωτικές ιστορίες από όλες τις εποχές του κινηματογράφου.

Από τις 29 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου, ξεκινάει ένα ρομαντικό κινηματογραφικό ταξίδι κάτω από τα αστέρια, που θα περιλαμβάνει από την κλασική μελαγχολία του Brief Encounter έως τη σύγχρονη ευαισθησία του Blue Jean και την παλλόμενη ένταση του Cold War.

Το Love Stories Under the Stars αναδεικνύει τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις – παθιασμένος, ανέφικτος, τρυφερός, ταραχώδης, διαχρονικός. Για δύο εβδομάδες, 13 διαχρονικά ρομάντζα ξετυλίγονται με φόντο την Ακρόπολη – μια εμπειρία που συνδυάζει την κινηματογραφική μαγεία με τη έναστρο αθηναϊκό ουρανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αφιέρωμα διατρέχει σχεδόν έναν αιώνα κινηματογραφικής ιστορίας, εξερευνώντας πώς αλλάζει – ή μένει ακριβώς ο ίδιος – ο τρόπος που αγαπάμε.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Πέμπτες 29/05 & 05/06

21:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια | The Way We Were, 1973

Μια συγκινητική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια πολιτικά ενεργή γυναίκα και έναν γοητευτικό συγγραφέα, με φόντο την Αμερική του Ψυχρού Πολέμου.

23:30 Ερωτική Επιθυμία | In The Mood For Love, 2000

Δύο μοναχικές ψυχές στη Χονγκ Κονγκ του ’60, ενώνονται μέσα από την απουσία και τη σιωπή. Ένας κινηματογραφικός ύμνος στον ανεκπλήρωτο έρωτα.

Παρασκευές 30/05 & 06/06

21:00 Διακοπές στη Ρώμη | Roman Holiday, 1953

Μια πριγκίπισσα που αποζητά λίγη ελευθερία και ένας δημοσιογράφος που ψάχνει την τέλεια ιστορία… και βρίσκουν κάτι πιο πολύτιμο: ο ένας τον άλλον.

23:30 Παρίσι, 13ο Διαμέρισμα | Paris, 13th District, 2021

Ένας επαναπροσδιορισμός του είδους των ρομαντικών κομεντί σε ένα γεμάτο φρεσκάδα και ερωτισμό ασπρόμαυρο πορτρέτο των νέων στο Παρίσι, βασισμένο στο graphic novel του Άντριαν Τομάιν.

Σάββατα 31/05 & 07/06

21:00 Σύντομη Συνάντηση | Brief Encounter, 1945

Ένας τυχαίος έρωτας σε έναν σταθμό τρένου γίνεται ένα από τα πιο διαχρονικά love stories του βρετανικού κινηματογράφου.

23:30 Ψυχρός Πόλεμος | Cold War, 2018

Ένας παθιασμένος αλλά καταραμένος έρωτας που ξεδιπλώνεται μέσα από τη μουσική και την πολιτική αναταραχή της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Κυριακές 01/06 & 08/06

21:00 Περηφάνια & Προκατάληψη | Pride & Prejudice, 2005

Η διαχρονική ρομαντική αντιπαράθεση της Ελίζαμπεθ και του κ. Ντάρσι, σε μια από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές διασκευές της Τζέιν Όστεν.

23:30 Ψυχρός Πόλεμος | Cold War, 2018

Δευτέρες 02/06 & 09/06

21:00 Φαίδρα | Phaedra, 1962

Η τραγωδία του αρχαίου έρωτα μεταφέρεται στη σύγχρονη εποχή, με την Μελίνα Μερκούρη να συγκλονίζει στον ρόλο της γυναίκας που ερωτεύεται τον θετό της γιο.

23:30 Blue Jean, 2022

Η ιστορία μιας καθηγήτριας στο συντηρητικό Ηνωμένο Βασίλειο της δεκαετίας του ’80, που παλεύει ανάμεσα στην προσωπική της ταυτότητα και την κοινωνική της εικόνα.

Τρίτες 03/06 & 10/06

21:00 Ιστορία Αγάπης | Love Story, 1970

Η αγάπη του Όλιβερ και της Τζένιφερ ήταν απόλυτα τραγική – μια ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά θεατών.

23:30 Το Καλοκαίρι της Κάρμεν | The Summer With Carmen, 2023

Ένα ελληνικό love story ανάμεσα σε δυο νέους που μπλέκουν σε ένα ανέμελο καλοκαίρι γεμάτο επιθυμία, παιχνίδι και μυστικά.

Τετάρτες 04/06 & 11/06

21:00 Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού | Moonstruck, 1987

Η Σερ και ο Νίκολας Κέιτζ ερωτεύονται με θεατρική υπερβολή και ιταλική φλόγα, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η αγάπη έρχεται όταν δεν την περιμένεις.

23:30 Πεσμένα Φύλλα | Fallen Leaves, 2023

Μια σιωπηλή, ποιητική ιστορία δύο μοναχικών ανθρώπων που προσπαθούν να συναντηθούν μέσα στον σύγχρονο κόσμο, υπό την μελαγχολική ενορχήστρωση του μαέστρου Καουρισμάκι.