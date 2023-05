Μετά την πρεμιέρα του Maestro, της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που έγινε η πρώτη ελληνική σειρά στην παγκόσμια λίστα του Netflix, ήρθε η ώρα και για την πρώτη ελληνική ταινία να κάνει «ποδαρικό» στη λίστα της συνδρομητικής πλατφόρμας.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής Showtime Productions, η ελληνική ταινία The Bachelor είναι η πρώτη της χώρας μας που μπαίνει στη λίστα του Netflix μετά την επιτυχία που σημείωσε το Maestro, καθώς αναμένεται να προβληθεί στη συνδρομητική πλατφόρμα και ο δεύτερος κύκλος.

Είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η πρώτη ελληνική ταινία που θα μπει στο Netflix θα είναι το Σμύρνη μου Αγαπημένη της Μιμής Ντενίση, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα είναι η πρώτη αλλά κάποια στιγμή θα μπει και αυτή, αφού πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή που δέχθηκε διθυραμβικές κριτικές.

Ειδικότερα, η εταιρεία Showtime Productions ανακοίνωσε πως θα προβάλλονται στο Netflix οι 3 πρώτες ταινίες The Bachelor από 1η Ιουνίου και μετά. Αξιοσημείωτο είναι ότι είναι πιθανό να μπει στη λίστα και η ταινία Saison Morte, ωστόσο αυτή προβάλλεται ακόμα στα σινεμά όλης της Ελλάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Showtime Productions ® (@showtime_productions_)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Showtime Productions ® (@showtime_productions_)

Η ταινία The Bachelor

Το The Bachelor είχε κάνει πρεμιέρα τη 1η Δεκεμβρίου του 2016 στους ελληνικούς κινηματογράφους, σε σκηνοθεσία Αντώνη Σωτηρόπουλου και σενάριο Ρένας Ρίγγα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης και ο Αποστόλης Τότσικας που υποδύονται τέσσερις κολλητούς φίλους, τον Αντώνη, το Τζίμη, το Ρένο και τον Σάκη αντίστοιχα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Showtime Productions ® (@showtime_productions_)

Όλοι μαζί οργανώνουν ένα bachelor party στη Θεσσαλονίκη για το γάμο του Αντώνη (Γιάννης Τσιμιτσέλης) που όμως καταλήγει σε φιάσκο με την παρεμβολή του πεθερού του και μίας πρώην σχέσης του που βρίσκει στη Θεσσαλονίκη.

Η συνέχεια της πρώτης ταινίας, με τίτλο The Bachelor 2, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους ένα χρόνο μετά στις 25 Δεκεμβρίου του 2017. Ακολούθησε η πρεμιέρα της τρίτης ταινίας της σειράς The Bachelor 3 στις 25 Δεκεμβρίου του 2018 καθώς και το 4ο κεφάλαιο με τίτλο The Black Bachelor στις 9 Δεκεμβρίου του 2021.