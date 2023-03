Μετά το τρομακτικό ατύχημα με το εκχιονιστικό, ο Τζέρεμι Ρένερ περπατά και πάλι. Ο διάσημος ηθοποιός έκανε μάλιστα και διάδρομο κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπείας του, «ανεβάζοντας» σχετικό βιντεάκι στα social media.

Ο Τζέρεμι Ρένερ έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από τότε που καταπλακώθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα την Πρωτοχρονιά, κοντά στο σπίτι του στη Νεβάδα. Ο 52χρονος ηθοποιός την Καλιφόρνια -που έσπασε πάνω από 30 οστά- εθεάθη να εξηγεί σε έναν ηλικιωμένο κύριο πώς το μηχάνημα του επιτρέπει να αισθάνεται λιγότερο βάρος, σαν να περπατάει με μπαστούνι.

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, που διαθέτει 37,1 εκατ. followers στα social media, «ανέβασε» και σχετικό βίντεο με τους θαυμαστές του να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθεια.

Δείτε το βίντεο:

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY