Το Nomadland και η Κλόι Ζάο ήταν αναμφίβολα οι μεγάλοι νικητές της 93ης τελετής των βραβείων Oscar. Μια τελετή που έγινε εν μέσω πανδημίας, δεν θύμιζε τίποτα απ’ όσα ξέραμε και έγινε περισσότερο για λόγους ψυχολογίας, για να μην ακυρωθεί.

Το Nomadland κέρδισε τρία από τα πιο σημαντικά βραβεία της βραδιάς: Oscar Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτορμαντ και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τη Κλόι Ζάο. Η φετινή τελετή είχε κι ένα «σπάσιμο» παράδοσης: για πρώτη φορά στα χρονικά, το Oscar Καλύτερης Ταινίας (κι αυτό στο Nomadland) δεν δόθηκε τελευταίο για να «κλείσει» την τελετή αλλά πριν από τα βραβεία Α’ Γυναικείου και Ανδρικού ρόλου.

Οι δυο τελευταίες έγραψαν ιστορία. Αφενός η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ πήρε το τρίτο της Όσκαρ για ερμηνεία (μετά το Φάργκο και τις Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ του Μιζούρι) και πλησίασε στο… ένα την απόλυτη ρεκορντγούμαν (με τέσσερα Oscar) Κάθριν Χέμπορν.

Αφετέρου, ιστορία έγραψε και η Κλόι Ζάο, η σκηνοθέτης της ταινίας. Η 39χρονη Κινέζα έγινε η δεύτερη μόλις γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου και το «Hurt Locker») και η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής. Η Ζάο, η οποία έχει κερδίσει για το «Nomadland» Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και ακόμη 55 βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.

«Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψηφίους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσοι έπαιξαν, όσους βρήκαμε στον δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη». Μετά την απονομή του βραβείου σκηνοθεσίας ανέφερε: «Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε “οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί”. Αυτό έχει επίδραση σε μένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο είναι για όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένουμε καλοί στον εαυτό μας και στους άλλους, και το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν», είπε η Ζάο στον ευχαριστήριο λόγο της.

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ έκλεψε την παράταση και τις δυο φορές που ανέβηκε να παραλάβει Oscar (Καλύτερης Ταινίας και Α’ Γυναικείου). Την πρώτη γιατί… αλύχτισε από τη χαρά της. Και τη δεύτερη γιατί πλήρε το τρίτο Όσκαρ της καριέρας της (για ερμηνεία). «Είμαι η Φερν. Δείτε την ταινία μας στην πιο μεγάλη οθόνη που μπορείτε, δείτε σε κινηματογραφική αίθουσα. Το ίδιο να κάνετε σε κάθε ταινία που είδατε εδώ».

Το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Σερ Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στην ταινία The Father του Φλόριαν Ζέλερ. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός 30 χρόνια μετά τη «Σιωπή των Αμνών». Ο Άντονι Χόπκινς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην τελετή και να παραλάβει το βραβείο του. Η ταινία του Φλόριαν Ζέλερ κέρδισε και το Βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου.

O Ντέιβιντ Καλούα αναδείχθηκε νικητής στη κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «Judas and the Black Messiah» του Σάκα Κινγκ, που κέρδισε και το Βραβείο Τραγουδιού, ενώ η 74χρονη Γιουν Γιου-τζουνγκ από τη Ν. Κορέα έφυγε με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Minari» του Λι Αϊζακ Τσανγκ. Και γνώρισε και τον Μπραντ Πιτ που το είχε… όνειρο.

Ο Δανός σκηνοθέτης Τόμας Βίντερμπεργκ σε έναν από τους πιο συγκινητικούς λόγους των Oscars αποθεώθηκε για τη νίκη του «Another Round» στην κατηγορία της Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Ο Βίντερμπεργκ ευχαρίστησε την Ακαδημία και αφιέρωσε το Oscar στην κόρη του, την οποία έχασε πρόσφατα σε δυστύχημα: «Είχα φανταστεί αυτήν την στιγμή από όταν ήμουν πέντε χρονών και ετοίμαζα λόγους. Είναι μία ταινία για το πώς μπορείς να χάσεις τον έλεγχο στη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου για τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε. Το συνεργείο έκανε τα πάντα για να σώσει την ταινία και να σώσει εμένα. Η ταινία μιλάει για έναν απομονωμένο άνθρωπο που χάνεται στη μάχη του για το αλκοόλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μαντς Μίκελσεν, που έδωσε τον καλύτερο εαυτό του. Θέλαμε να κάνουμε μία ταινία που να γιορτάζει τη ζωή και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων συνέβη κάτι απίστευτο. Κάποιος κοίταζε το κινητό του όσο οδηγούσε και μέσα ήταν η κόρη μου. Πριν σκοτωθεί μου είχε στείλει ένα γράμμα και μου έλεγε ότι αγαπούσε αυτό το σενάριο. Νιώθω ότι είναι εδώ και με επευφημεί. Το έκανα για εκείνη, σαν φόρο τιμής. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη».

Το «Soul» της Pixar κέρδισε δύο βραβεία, εκείνα της Καλύτερης Μουσικής και της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Το «Sound of Metal» έφυγε με τα βραβεία Ήχου και Μοντάζ, το «Tenet» με αυτό των Ειδικών Εφέ, το «Mank» απέσπασε βραβεία για την Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τη Φωτογραφία του, η «Η Θρυλική Μα Ρέινι» διακρίθηκε στις κατηγορίες των Κοστουμιών και του Μακιγιάζ, ενώ το «Promising Young Woman» κέρδισε το Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Oscar ήταν αναπόφευκτα ξεχωριστή λόγω των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία, ωστόσο οι συντελεστές της απονομής, Στίβεν Σόντερμπεργκ, Τζέσι Κόλινς και Στέισι Σερ, φρόντισαν να δώσουν στη βραδιά έναν αξιομνημόνευτο χαρακτήρα.

Όλη η λίστα με τους νικητές των Oscar

Καλύτερη ταινία: Nomadland

Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο («Nomadland»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ («Nomadland»)

Α’ Ανδρικός ρόλος: Άντονι Χόπκινς («The Father»)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Γιουν Γιου-τζουνγκ («Minari»)

Β’ Ανδρικός ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια («Judas and the Black Messiah»)

Πρωτότυπο Σενάριο: Έμεραλντ Φενέλ («Promising Young Woman»)

Διασκευασμένο Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ και Κρίστοφερ Χάμπτον («The Father»)

Διεθνής Ταινία: Άσπρο Πάτο

Ντοκιμαντέρ: My Octopus Teacher

Animation Μεγάλου Μήκους: Soul

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έρικ Μέσερσμιντ («Mank»)

Κοστούμια: Η Θρυλική Μα Ρέινι

Μοντάζ: Sound of Metal

Μακιγιάζ: Η Θρυλική Μα Ρέινι

Πρωτότυπη Μουσική: Soul

Πρωτότυπο Τραγούδι:«Fight For You» («Judas and the Black Messiah»)

Σχεδιασμός Παραγωγής: Mank

Ήχος: Sound of Metal

Ειδικά Εφέ: Tenet

Μυθοπλασία Μικρού Μήκους: Two Distant Strangers

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Colette

Animation Μικρού Μήκους: If Anything Happens I Love You

Η τελετή έγινε στο Union Station, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες και όχι στο Dolby Theatre, όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, καθώς κρίθηκε ακατάλληλο για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας. Στον σιδηροδρομικό σταθμό Union βρέθηκαν οι περυσινοί νικητές σε ρόλο παρουσιαστών, εφαρμόζοντας ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, ενώ -τηρώντας αποστάσεις- το κοινό απαρτίστηκε από μετρημένους φετινούς υποψηφίους. Παράλληλα, έγιναν δορυφορικές συνδέσεις και με επιλεγμένα venues απ’ όλον τον κόσμο.