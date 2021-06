Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε η Pink. Η γνωστή τραγουδίστρια θυμήθηκε τις ρίζες της και κοινοποίησε ένα βίντεο με τη χορωδία των μαθητών του Central Bucks High West School να ερμηνεύουν διασκευασμένο το τραγούδι της «What About Us».

Το γυμνάσιο Central Bucks High West School βρίσκεται στη γενέτειρα της Αλέσια Μουρ -γνωστή σε εμάς ως Pink – στη Ντόιλασταουν στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Οι μαθητές στη χορωδία έχουν τον ίδιο μουσικό που είχε και η τραγουδίστρια, τον δρ Τζόζεφ Ορτ.

Το τραγούδι «What About Us» κυκλοφόρησε στις 10 Αυγούστου του 2017 και είναι από το έβδομο άλμπουμ της Pink με τίτλο «Beautiful Trauma». Σε πολλές χώρες έφθασε στην κορυφή των charts.

Στην ανάρτησή του βίντεο στο Twitter η Pink έγραψε: «Ο κ. Ορτ ήταν ο δάσκαλος της χορωδίας μας. Η διάσημη φράση του σε μένα ήταν: “Αλέσια, δεν είναι σόλο”. Αλλά αυτό (το βίντεο) με έκανε να δακρύσω. Όλοι ακούγεστε θαυμάσιοι και με έχει πλημμυρίσει αγάπη».

Mr. Ohrt was my high school choir teacher. His famous quote to me was “Alecia, it’s NOT a solo”, 😂🤣😂🤣🤣but I ❤️this and it brought me to tears!!!!!! You all sound amazing and I’m totally overwhelmed with love. https://t.co/QOQVsy8rtU