Νίνο για Πάνο Κατσιμίχα: «Είχε στείλει επιστολή για να με υπερασπιστεί στα κανάλια»

Η αποκάλυψη του Νίνο για τον Πάνο Κατσιμίχα, μιλώντας για πρώτη φορά σχετικά με επιστολή που είχε σταλεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς και του επέτρεπε να ερμηνεύει τραγούδια του
Ο Νίνο /NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μια άγνωστη ιστορία για τον Πάνο Κατσιμίχα αποκάλυψε ο Νίνο, μιλώντας για πρώτη φορά σχετικά με επιστολή που είχε σταλεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς και του επέτρεπε να ερμηνεύει τραγούδια του.

Ο Νίνο θέλησε να μοιραστεί μια άγνωστη ιστορία αναφορικά με την γνωριμία του με τον Πάνο Κατσιμίχα πριν από χρόνια. «Είχαμε βρεθεί μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε», είπε ο τραγουδιστής.

Ο Νίνο αποκάλυψε πως ο Πάνος Κατσιμίχας είχε στείλει μία επιστολή στα κανάλια, επιτρέποντας μέσω αυτής να τραγουδάει τα δικά του κομμάτια ο Νίνο.

Ο τραγουδιστής αρχικά δήλωσε, στην εκπομπή «Εκτός Ρυθμού» πως εάν είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει μόνο με έναν καλλιτέχνη, από το εξωτερικό αυτός θα ήταν ο Ed Sheeran και από την Ελλάδα τα αδέρφια Κατσιμίχα.

@rythmos949fm ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥΟ @Thodoris Marantinis υποδέχθηκε στο «Εκτός Ρυθμού» τον αγαπημένο @ninoxypolitas και έπαιξαν “Θάρρος ή Αλήθεια;” “Εκτός Ρυθμού” κάθε Τετάρτη 20:00-22:00 στον ΡΥΘΜΟ 94.9 #rythmos #rythmos949 #ektosrythmou ♬ πρωτότυπος ήχος – Rythmos 949

Στη συνέχεια, έκανε γνωστό ότι έχει συναντηθεί μία φορά με τον Πάνο Κατσιμίχα, και πρόσθεσε ότι όταν στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει το κομμάτι «Γέλα πουλί μου» από τα αδέρφια Κατσιμίχα, τότε τον είχε υπερασπιστεί ο Πάνος Κατσιμίχας μέσω μίας επιστολής.

Ο Νίνο είπε ότι «Είχαμε βρεθεί με τον κύριο Πάνο Κατσιμίχα μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε. Δεν το έμαθε ποτέ κανείς αυτό. Είχα βγει και τραγουδούσα το “Γέλα πουλί μου” και τότε έλεγαν “τι είναι αυτά που λέει ο Νίνο, τραγουδάει Κατσιμιχαίους, δεν ντρέπεται λίγο” και έστειλε μία επιστολή ο κύριος Κατσιμίχας, στα κανάλια νομίζω.

Ο Πάνος Κατσιμίχας
Ο Πάνος Κατσιμίχας / NDPPHOTO

Είναι πολλά χρόνια πίσω δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει και είχε πει “επιτρέπω και θα επιτρέπω για πάντα στον Νίνο να…”. Θα ήθελα έστω και ένα κουπλέ να γράφαμε μαζί, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για δημιουργικούς».

