Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε ο ράπερ R. Kelly για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων, καθώς κατηγορείτο για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και αποπλάνησης ανηλίκου με θύμα τη βαφτιστήρα του.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Σικάγο καταδίκασε τον ράπερ σε 20 χρόνια κάθειρξη για τα σεξουαλικά εγκλήματα, με τους εισαγγελείς να αναφέρουν ότι «ο Ρόμπερτ Κέλι είναι ένα κατά συρροή σεξουαλικό αρπακτικό, το οποίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, στόχευε ειδικά σε νεαρά κορίτσια και έκανε διάφορα για να κρύψει την κακοποίησή τους.

Μέχρι σήμερα, ακόμη και μετά την ετυμηγορία των ενόρκων εναντίον του, ο Κέλι αρνείται να δεχτεί την ευθύνη για τα εγκλήματά του» τόνισαν οι εισαγγελείς του Σικάγο για τον ράπερ, ο οποίος ήδη είχε καταδικαστεί σε 30 έτη τον περασμένο Ιούνιο από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για εκβιασμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση και εξώθηση στην πορνεία.

Ο R. Kelly είναι ένας από τους πιο διάσημους ράπερ και ένας από τους καλλιτέχνες που καταδικάστηκαν για σεξουαλικά εγκλήματα κατά τη διάρκεια του κύματος αποκαλύψεων από το κίνημα #MeToo, που καταγγέλλει όλους όσους έχουν παρενοχλήσει και κακοποιήσει σεξουαλικά γυναίκες.

Singer R. Kelly, already serving 30 years for sex trafficking, has been sentenced to 20 years in prison on federal child pornography charges https://t.co/xmyBpEIpL8 pic.twitter.com/ZtKREJmFif