Ο Γιώργος Μαζωνάκης με ερυθρόλευκη φανέλα στο νέο videoclip του: Η ευχή στον Ολυμπιακό για την Euroleague

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με ανάρτησή του στο Instagram ανέβασε το videoclip από το νέα του μεγάλη επιτυχία «Επιπτώσεις» και με μια ευχή για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει την Euroleague.

Στο videoclip του τραγουδιού «Επιπτώσεις» που κυκλοφορεί από τον Panik Records, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται με μια ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ εύχεται να κατακτήσει ο Ολυμπιακός την Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βίντεο εικόνα του καινούργιου μου κομματιού με τίτλο Επιπτώσεις» έγραψε στην ανάρτηση του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Και συνέχισε: «Αα ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ -Euroleague.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Εύχομαι επιτυχία. Γ@@@ε τους».