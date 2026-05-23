Η Κατερίνα Καινούργιου λαμπερή σε επίσημη εμφάνιση 1,5 μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε το απόγευμα του Σαββάτου 23.05.2026, επίσημη εμφάνιση, περίπου ενάμιση μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της. Η παρουσιάστρια έδειχνε πιο λαμπερή και χαμογελαστή από ποτέ, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή βραδιά σε γάμο αγαπημένων της προσώπων.

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στον γάμο μαζί με τον πολύ καλό της φίλο, Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Οι δυο τους ανέβασαν στα social media μία χαμογελαστή selfie μέσα από το αυτοκίνητο, γράφοντας απλά «Wedding day», χωρίς να αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο.

Η πρώτη αυτή εμφάνιση μετά τη γέννηση της μικρής της τράβηξε αμέσως τα βλέμματα καθώς έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη και ήρεμη, ζώντας μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.

Η φιλία της με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο μετρά αρκετά χρόνια και οι δυο τους έχουν αποδείξει πολλές φορές πόσο δεμένοι είναι. Άλλωστε, η Κατερίνα ήταν και η πρώτη καλεσμένη του στο ξεκίνημα των εκπομπών του στο YouTube, στο «Anestea the Podcast».

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Απριλίου 2026 η παρουσιάστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα, ένα γεγονός που άλλαξε ολοκληρωτικά την καθημερινότητά της. Από τότε, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο της στη νεογέννητη κόρη της και στους ανθρώπους που αγαπά.