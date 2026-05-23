Λάκης Γαβαλάς: «Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα»

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα», είπε ο γνωστός σχεδιαστής
Για τις δύσκολες μέρες που πέρασε στη φυλακή αλλά και για την επαγγελματική του πορεία μίλησε σήμερα ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» όπου και βρέθηκε καλεσμένος.

Ο γνωστός σχεδιαστής, Λάκης Γαβαλάς, παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, ωστόσο επιστρέφει συχνά στη Μύκονο, όπου φιλοξενείται από φίλους και συνεργάτες.

«Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήρανε από το δημόσιο. Βέβαια καλά κάνανε γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα… Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή.

Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στυλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής», παραδέχτηκε ο Λάκης Γαβαλάς καλεσμένος στην ΕΡΤ.

