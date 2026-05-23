Νίκος Μωραϊτης για Άννα Βίσση: Για πολλά χρόνια έλεγα «με τέτοια φωνάρα κάθεσαι και χαραμίζεσαι»

«Έχω γράψει για την Άννα Βίσση, μισό τραγούδι έχει πει» ανέφερε ακόμη ο Νίκος Μωραΐτης
Αφενός στην προσπάθεια του Ακύλα στην Eurovision 2026 και αφετέρου στην καλλιτεχνική διαδρομή της Άννας Βίσση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μωραϊτης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” και την Αφροδίτη Γραμμέλη στον ΑΝΤ1.

«Το τραγούδι του Ακύλα το χάλασαν στην παρουσίαση του. Δηλαδή φορτώθηκε με πάρα πολλά στολίδια και έγινε ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ αγχωτικό. Αυτό το παιδί ουσιαστικά ειρωνεύεται το πόσο καταναλωτικοί, βουλιμικοί, με τα πάντα έχουμε γίνει. Το κόβει και απευθύνεται στη μάνα του, λέγοντας πως “αυτό είναι ό,τι δεν είχαμε, για σένα θα το φέρω” και κει εγώ ανατριχιάζω» τόνισε αρχικά ο Νίκος Μωραΐτης.

«Όλο αυτό λοιπόν χάθηκε και ο ίδιος δεν μπορούσε να το υποστηρίξει. Έτρεχε σαν τον Βέγγο. Όταν τρέχεις σαν τον Βέγγο, μπορείς και να τραγουδήσεις παράλληλα;».

«Έχω γράψει για την Άννα Βίσση, μισό τραγούδι έχει πει. Ένα ντουέτο που έκαναν με τον Μπάμπη Στόκα. Θα ‘θελα να γράψω για εκείνην, αν συμβεί όμως. Με είχε φωνάξει στο σπίτι της, μου είχε πει διάφορα και για πάρα πολλά χρόνια έλεγα “γιατί με τέτοια φωνάρα κάθεσαι και χαραμίζεσαι”».

«Με τον τρόπο της παρουσίασης, αυτών των πραγμάτων, είχε φέρει ένα τέλμα” συμπλήρωσε, επίσης, ο Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

