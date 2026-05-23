Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το βίντεο που ανέβασε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το Final Four – «Το ραντάρ των γυναικών είναι ανίκητο»

Στο T- Center για τους ημιτελικούς του Final Four της Euroleague βρέθηκαν χθες, Παρασκευή 22 Μάϊου η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού για την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Final Four. Οι δυο τους βέβαια βρέθηκαν σε απόσταση στις κερκίδες, ωστόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου δεν έχασε την ευκαιρία να βιντεοσκοπήσει τον σύντροφό της, ανεβάζοντας το βίντεο στο Tik Tok.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ραντάρ των γυναικών είναι ανίκητο», έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο βίντεο που δημοσίευσε.

Οι δύο τους αρχικά απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις και κράταγαν μυστική τη σχέση τους, κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες.

«Τη σχέση μου με τη Ντορέττα τη βλέπω σαν μια πολύ όμορφη συγκυρία. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τη σχέση, γιατί κάτι που έχω μάθει μέσα από αυτή τη δουλειά, είναι ότι θέλω να ανοίγω το σπίτι μου μόνο σε αυτούς που θέλω.

Εκτός κάμερας, μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι όμορφο δημόσια, γιατί ο κόσμος έχει κακία. Ζω κανονικότατα, δεν έχω κρυφτεί ποτέ» είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Γεροντιδάκης καλεσμένος στο Buongiorno.