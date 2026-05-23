Γιάννης Σμαραγδής για Κρίστοφερ Νόλαν: «Ο πονηρός τρόπος είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων»

Την άποψή του για το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης της «Οδύσσειας» Κρίστοφερ Νόλαν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μία μαύρη ηθοποιό για να υποδυθεί την Ωραία Ελένη, μοιράστηκε ο Γιάννης Σμαραγδής σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και την δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη, όπως είδαμε σήμερα (23/5/2026) στο πρόγραμμα του OPEN.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για την πρόθεση του Κρίστοφερ Νόλαν και υποστήριξε πώς ένας τέτοιος σκηνοθέτης μπορεί να κάνει ότι θέλει, εφόσον έχει καλή πρόθεση.

«Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κ. Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους. Ο κανονισμός των Όσκαρ και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις την ταινία και να διεκδικήσεις βραβεία, είναι να υπάρχουν μέσα στην ουσία δυο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ και στοιχείο μετανάστευσης».

«Ο Νόλαν που ‘ναι έξυπνος άνθρωπος δεν θέλει να ‘ναι έξω από τις επιβραβεύσεις και τα Όσκαρ. Εάν λοιπόν έχει γίνει αυτό μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος. Είναι η δεύτερη φορά που πάλι ξένα κέντρα προσπαθούν να μας βγάλουν τα ιερά και τα όσια ότι προέρχονται από την Αφρική».

«Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Ο πονηρός τρόπος, αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιάννης Σμαραγδής στην εκπομπή του OPEN.