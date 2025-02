The Weeknd: Το νέο του άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow» στην κορυφή του Billboard 200 – Πέμπτη φορά που είναι No.1

Ο γνωστός τραγουδιστής The Weeknd, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Hurry Up Tomorrow», το οποίο ήδη βρίσκεται για πέμπτη φορά στην κορυφή του Billboard 200 καταγράφοντας πωλήσεις 490.500 αντιτύπων στις ΗΠΑ.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου 2025 και είναι το τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε ο τραγουδιστής το 2020 με το «After Hours», ενώ το 2022 ακολούθησε το «Dawn FM». Μάλιστα ο Abel Makkonen Tesfaye, όπως είναι το πραγματικό όνομα του The Weeknd, «εκθρόνισε» την Taylor Swift και το άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» από την πρώτη θέση.

Το άλμπουμ των 22 τραγουδιών περιλαμβάνει αρκετούς σημαντικούς ειδικούς καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοπόρου παραγωγού-συνθέτη Giorgio Moroder, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του με τη Donna Summer σε εμβληματικές επιτυχίες της εποχής της ντίσκο, όπως το “I Feel Love” και το “Love to Love You Baby”. Επίσης στο tracklist: Anitta, Justice, Travis Scott, Florence + the Machine, Future, Lana Del Rey και Playboi Carti.

Το άλμπουμ πρόκειται επίσης να λάβει τη δική του ταινία παραγωγής της εταιρείας Lionsgate και σκηνοθεσία του Trey Edward Shults με πρωταγωνιστές τους Weeknd, Jenna Ortega και Barry Keoghan. Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Μαΐου.

Το «Hurry Up Tomorrow» είναι ένα θρίλερ αγωνίας που περιλαμβάνει μουσική από το νέο άλμπουμ.

Σε μια συνέντευξή του, ο The Weeknd αναφέρθηκε στα προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με την απόσυρση του παρατσούκλι του ως Weeknd σε ένα άλμπουμ που είναι το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας, που ξεκίνησε με τα “After Hours” και “Dawn FM”.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω να κάνω [μουσική]», είπε. «Όμως όλα πρέπει να είναι πρόκληση. Και για μένα αυτή τη στιγμή, το Weeknd, ό,τι κι αν είναι αυτό, έχει κατακτηθεί. Κανείς δεν θα κάνει το Weeknd καλύτερα από εμένα και δεν θα το κάνω καλύτερα από αυτό που είναι τώρα. Νομίζω ότι έχω ξεπεράσει κάθε πρόκληση ως αυτή η περσόνα, και γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτήν την ταινία, γιατί μου αρέσει αυτή η πρόκληση».