Ο ΜακΛιν και η μοναδική του μελωδία για την «ημέρα που πέθανε η μουσική» γίνεται το θέμα ενός μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Το The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie, έκανε πρεμιέρα στις 19 Ιουλίου και έχει την υπογραφή της Paramount.

Στο ντοκιμαντέρ ο Σπένσερ Πρόφερ ερευνά το νόημα πίσω από το τραγούδι του Ντον ΜακΛιν και ο ίδιος ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός μιλά για το αεροπορικό δυστύχημα στην Αϊόβα το 1959. Το δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους οι Μπάντι Χόλι, Ρίτσι Βάλενς και Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον και στο οποίο αναφέρεται το «American Pie».

Η φράση «The Day The Music Died» (Η ημέρα που πέθανε η μουσική) για την οποία υπήρξαν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες όλα αυτά τα χρόνια, θεωρείται ότι είναι μία αναφορά στο δυστύχημα αλλά και προειδοποίηση ενάντια στον κίνδυνο βίαιων εξεγέρσεων.

Το ντοκιμαντέρ αρχίζει με την πτώση του αεροσκάφους και ταξιδεύει πίσω στο Surf Ballroom, όπου οι σταρ έδωσαν την τελευταία τους συναυλία. Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ μας παρουσιάζει έναν άνδρα που παρακολούθησε εκείνη τη μοιραία συναυλία, καθώς και τον ιδιοκτήτη της αεροπορικής εταιρείας που νοίκιασε το αεροπλάνο.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται και άλλα είδωλα της μουσικής, οι Γκαρθ Μπρουκς, Πίτερ Γκάλαχερ και Μπράιαν Γουίλσον που αποκαλύπτουν τις δικές τους απόψεις για την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού.

Γιατί θεωρείται τόσο εμβληματικό το «American Pie»

Η Αμερική βρισκόταν σε ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Όταν ο ΜακΛιν έγραψε το τραγούδι το 1971, η χώρα εξακολουθούσε να βιώνει ένα είδος συλλογικής διαταραχής μετατραυματικού στρες από τα συγκλονιστικά γεγονότα της δεκαετίας του ’60, όπως οι δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του Μπόμπι Κένεντι, τις αναταραχές για τα πολιτικά δικαιώματα και τη έναρξη του πολέμου στο Βιετνάμ.

Το τραγούδι διάρκειας 8,5 λεπτών εξιστορεί την πολιτική, την κουλτούρα της νεολαίας και τα καθοριστικά γεγονότα των δεκαετιών του ’50 και του ’60.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ήθελε με τους στίχους του να δείξει ότι η πολιτική και η μουσική επηρεάζουν η μία την άλλη και ρέουν παράλληλα μαζί, προς τα εμπρός.

«Το ντοκιμαντέρ θα κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν, ειδικά επειδή τόσοι πολλοί όλα αυτά τα χρόνια με ρωτούσαν τι σημαίνουν ορισμένοι στίχοι ή σε ποιον αναφέρομαι, αλλά τώρα επιτέλους μπορώ να λύσω πολλά από αυτά τα μυστήρια» ανέφερε ο τραγουδιστής στο Deadline.