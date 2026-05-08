Metallica: Κοσμοσυροή για ένα εισιτήριο τελευταίας στιγμής για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο το βράδυ του διάσημο metal συγκρότημα θα ξεσηκώσει το ΟΑΚΑ
Οι ουρές για την αγορά ενός εισιτηρίου για τη συναυλία των Metallica
Οι Metallica το βράδυ του Σαββάτου (08.05.2026) θα δώσουν μία μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ που θα μείνει στην ιστορία. Το διάσημο metal συγκρότημα ετοιμάζεται να βάλει «φωτιά» στη σκηνή και να παρασύρει τους λάτρεις αυτού του είδους μουσικής. 

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έγινε sold out σε λίγες μόλις ημέρες και λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή της υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια της… τελευταίας στιγμής. Πλήθος κόσμου, λοιπόν, έχει συγκεντρωθεί την Παρασκευή στο pop up store στην Τεχνόπολη προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει ένα. 

Οι φανς του συγκροτήματος έχουν υπομονή και πίστη, όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange.gr, καθώς οι ουρές είναι τεράστιες. 

Σημειώνεται ότι οι Metallica, που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, την Πέμπτη έκαναν την πρώτη πρόβα τους, η οποία μάλιστα, για 3 ολόκληρες ώρες, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για μία ιστορική συναυλία. Η συναυλία των Metallica είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο το βράδυ, στις 20:30 στο ΟΑΚΑ.

