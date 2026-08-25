Κιθ Έρμπαν: Ο τραγουδιστής δάκρυσε πάνω στη σκηνή ερμηνεύοντας το «We Go Back» από το νέο του άλμπουμ

Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο τραγουδιστής Κιθ Έρμπαν (Keith Urban) κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του στο Hard Rock Hotel & Casino στο Ατλάντικ Σίτι.

Παρουσιάζοντας τη νέα του μπαλάντα με τίτλο «We Go Back», η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Flow State», ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι, Κιθ Έρμπαν, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του πυροδοτώντας ποικίλα σχόλια, καθώς οι φήμες θέλουν την πρώην σύζυγό του Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.

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«Αυτό το τραγούδι μιλά για ένα αγόρι και ένα κορίτσι που μεγαλώνουν σε μια μικρή πόλη» ανέφερε ο καλλιτέχνης στο κοινό.

«Ήταν οι πρώτοι από την παρέα των φίλων τους που ερωτεύτηκαν. Είχαν μια πολύ όμορφη σχέση μέχρι που το αγόρι τα κατέστρεψε όλα. Εγώ τα κάνω αυτά» πρόσθεσε.

Κάνοντας μια μικρή παύση, περιέγραψε τη συνέχεια της ιστορίας, όταν οι δύο τους συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια: «Ο άνδρας δεν μπορεί να το πιστέψει. Βλέπει την κοπέλα και εκείνη δείχνει ακριβώς ίδια. Αρχίζουν να μιλούν, τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Εκείνη του λέει ότι έχει πλέον κάποιον άλλον».

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Σύμφωνα με τα πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail, ο Έρμπαν ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας. Μάλιστα, περνώντας στο ρεφρέν, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του τους στίχους: «Ξέρω ότι δεν έπρεπε ποτέ να σε αφήσω να φύγεις. Ήμουν νέος και ανόητος και τα κατέστρεψα όλα».

Παρά τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο τραγουδιστής συνέχισε και ερμήνευσε αρκετά ακόμη τραγούδια. Ωστόσο κάποια στιγμή γονάτισε στη σκηνή και εθεάθη να σκουπίζει ένα δάκρυ την ώρα που το κοινό τον καταχειροκροτούσε. Εκείνος χαμογέλασε αμήχανα, έσκυψε το κεφάλι και παίρνοντας το μικρόφωνο, δήλωσε: «Γι’ αυτό επιστρέφουμε πάντα στο Ατλάντικ Σίτι».

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν ανακοίνωσαν την απόφασή τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους τον Σεπτέμβριο του 2025. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια κοινή πορεία σχεδόν 20 ετών.