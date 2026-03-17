Αγγελική Ηλιάδη: «Ντροπή της, την είχε πάντα στα ώπα ώπα» ξεσπάει η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Αγγελική Ηλιάδη υποστήριξε σε συνέντευξή της, πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε στον γάμο τους, με τους ισχυρισμούς της τραγουδίστριας να προκαλούν αντιδράσεις. Η αδερφή του επιχειρηματία που είχε δολοφονηθεί το 2008 στη Βούλα, ξέσπασε με δηλώσεις της, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Είναι αποφασισμένη, όπως είπε, να κάνει μήνυση στην 48χρονη για προβολή νεκρού. Υποστηρίζει πως ο αδερφός της, αγαπούσε και πρόσεχε την σύζυγό του.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.

Όπως είπε η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα “ώπα ώπα”. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήτανε. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί.

Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση. Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.

Και κατ’ αρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήτανε χτυπημένη θα ‘χε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το ‘παιρνε το παιδί; Αυτό που είναι σήμερα, σε εκείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε ένα νεκρό στο στόμα της για να ανεβάσει διαφημιστικά το κασέ τηςς. Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες.

Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι. Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε… μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια… Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της».

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.