Αγγελική Ηλιάδη: Το νέο μήνυμα μετά την αποκάλυψη περί κακοποίησης – «Μιλάμε χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές»

Μετά την κυκλοφορία του trailer με την εξομολόγησή της και την πλημμύρα υποστήριξης από τους fans, η τραγουδίστρια θέλησε να στείλει ένα νέο μήνυμα ενότητας και δύναμης
Αγγελική Ηλιάδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές», γράφει η Αγγελική Ηλιάδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο Instagram, ανταποκρινόμενη στην αγάπη και την υποστήριξη που δέχτηκε. Αφορμή των θετικών μηνυμάτων που έλαβε η Αγγελική Ηλιάδη, αφορούσε την εξομολόγησή της στο στο podcast «Unblock» για τη σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν.

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά από μία τραγική εμπειρία στη ζωή της, περιγράφοντας τη δύσκολη και επώδυνη περίοδο που πέρασε τότε.

Μετά την κυκλοφορία του trailer και την πλημμύρα υποστήριξης από τους fans, η τραγουδίστρια θέλησε να στείλει ένα νέο μήνυμα ενότητας και δύναμης γράφοντας: «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές».

Η Αγγελική Ηλιάδη καλεσμένη στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα ανέφερε για την σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα».

«Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», κατέληξε.

