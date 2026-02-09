Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία με την αδελφή του Λάουρα και οι ευχές για τα γενέθλιά της

«Χρόνια πολλά» ευχήθηκε ο Άγγελος Λάτσιος στην μικρή του αδερφή, Λάουρα για τα γενέθλιά της. Τα παιδιά της Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως είναι πολύ κοντά και να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Τα γενέθλιά της είχε η Λάουρα Λάτσιου κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου έγινε 21 ετών και ο αδελφός της, Άγγελος Λάτσιος, της ευχήθηκε στα social media.

Ο γιος της παρουσιάστριας και του πρώην συζύγου της, Γιάννη Λάτσιου, πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό, έχοντας δίπλα του την πρώτη μέρα, όλα τα μέλη της οικογένειά του.

Ο Άγγελος Λάτσιος δημοσίευσε φωτογραφία με την αδελφή του μέσα στο αυτοκίνητο, καλύπτοντας το πρόσωπό της με ένα ενθουσιασμένο emoji, αφού η ίδια έχει ιδιωτικό τον λογαριασμό της στο Instagram.

«Χρόνια πολλά Λάουρα», έγραψε στην κοινή τους φωτογραφία.

Η Ελένη Μενεγάκη, μετά το τέλος της συνεργασίας της με το Mega παραμένει εκτός τηλεόρασης, παρά τα δημοσιεύματα περί επιστροφής.

Η παρουσιάστρια περνά αρκετό χρόνο με την οικογένειά της, ενώ συχνά βλέπουμε νέες της φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.