Αιμιλία Υψηλάντη: Πολλοί νομίζουν ότι κάνω θέατρο για να απαλλαγώ από το βάρος της σοβαρής απώλειας που είχα

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Αιμιλία Υψηλάντη και αναφέρθηκε στη ζωή της, στο θέατρο αλλά και στον αφηγηματικό μονόλογο που πρόκειται να ανεβάσει σύντομα στο σανίδι.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Μεταξύ άλλων, η Αιμιλία Υψηλάντη αναφέρθηκε και στη σοβαρή απώλεια που είχε στη ζωή της, καθώς το 2022 έχασε την κόρη της.

«Φεύγω, δεν είμαι διαρκώς παρούσα, γιατί είμαι αλλού. Το μυαλό δεν το πολυελέγχεις. Αυτό έχει και τον δικό του τρόπο να αμύνεται στην καθημερινή τριβή, οπότε αναπαύεται, φεύγει. Τι είναι νεότητα; Γιατί μέσα στη νεότητα μπορεί να υπάρχει πολύ γήρας και το αντίστροφο. Σημασία έχει πως αποφασίζει ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τη ζωή που έχει τώρα. Τη ζωή την αντιμετωπίζω με σωφροσύνη, χρειάζεται το χαμόγελο στη ζωή και κάποια κόλπα για να επιβιώνεις. Το καμαρίνι είναι λίγο μοναστήρι, θέλω να είναι λίγο απρόσωπο», δήλωσε η Αιμιλία Υψηλάντη.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο επάγγελμά της και όσα πρέπει να κάνει για να μπορέσει να υποδυθεί έναν ρόλο.

«Για να μεταμορφωθώ σε έναν ρόλο πρέπει να περάσω από μία κατάσταση ουδετερότητας, αλλιώς θα με επηρεάσει. Θέλω να αφήσω τον εαυτό μου στο κενό για να πάω κάπου αλλού», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Αιμιλία Υψηλάντη μίλησε για την παράσταση «AI-MILIA», η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αργώ από τις 25 Απριλίου και πρόκειται για έναν αφηγηματικό μονόλογο για τη ζωή της. Αναφερόμενη σε αυτή τη δουλειά, μίλησε και για τον θάνατο της κόρης της, Μαρίνας, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2022, σε ηλικία 55 ετών.

«Για εμένα το θέατρο πρέπει να γεννάει χαρά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτόν τον μονόλογο για να απαλλαγώ από το προσωπικό μου βάρος μια σοβαρής απώλειας που είχα. Όχι όμως, δεν το κάνω για αυτό. Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή μέσα στο έργο, γιατί τα σημαντικά γεγονότα δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, πάνε σε βάθος και δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να τα εκφράσεις», εξομολογήθηκε η Αιμίλια Υψηλάντη.

«Είμαι γέννημα θρέμμα μίας άλλης εποχής. Είμαι παιδί δύο εκπαιδευτικών, η πρώτη κόρη της οικογένειας, που σημαίνει ότι έχεις αίσθηση καθήκοντος. Ήμουν από μικροαστική οικογένεια, προφυλαγμένη. Ήμασταν σε ένα “κουκούλι”, σε μία αγκαλιά», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνεντευξής της.

Επίσης, η Αιμιλία Υψηλάντη αναφέρθηκε και στην έντονη ζωή που έζησε τα πρώτα της χρόνια ως ηθοποιός.

«Έζησα και την έντονη ζωή. Όταν ήμουν ηθοποιός τα πρώτα χρόνια με θυμάμαι να μην κοιμάμαι τα βράδια. Πήγαινα κατευθείαν για πρωινό στο Χίλτον μετά από τα μπουζούκια. Ήμουν πάντα σοβαρή, αλλά μου άρεσαν πολύ οι παρέες. Δεν μου αρέσει καθόλου να μένω στο σπίτι, η ζωή είναι έξω. Ο σύζυγός μου είναι ακριβώς το αντίθετο, δεν ακολουθεί. Είναι περίεργο πως κάποιοι άνθρωποι σμίγουν με τα αντίθετά τους», δήλωσε η Αιμιλία Υψηλάντη.