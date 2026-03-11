Αιμιλιανός Σταματάκης: Δεν μου αρέσει η έκθεση της προσωπικής μου ζωής, έχω βρεθεί σ’ αυτόν τον δρόμο

«Πολλοί λένε “μα νοιάζει τον κόσμο, θέλει να μάθει για τους ηθοποιούς”. Έχω έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση με αυτή την αντίληψη», δήλωσε ο Αιμιλιανός Σταματάκης σε νέα του συνέντευξη.

Τόσο για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην καλλιτεχνική του διαδρομή όσο και για την έκθεση της προσωπικής του ζωής μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αιμιλιανός Σταματάκης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει αρκετές δυσκολίες. Νιώσατε ότι ήταν λανθασμένη η απόφαση σας να ασχοληθείτε με αυτό;

Πράγματι, οι δυσκολίες είναι ατελείωτες. Εγώ όμως δεν έτυχε να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τα τελευταία τουλάχιστον 12 – 13 χρόνια βιοπορίζομαι αποκλειστικά από την υποκριτική. Ήξερα πάντα, το αισθανόμουν ενστικτωδώς, ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσv.

Η έκθεση της προσωπικής ζωής, αλλά και όλο το κομμάτι της εξωστρέφειας, είναι κάτι που δεν απολαμβάνετε, σωστά;

Ο κόσμος το αφήνει πίσω αυτό σιγά σιγά. Ακόμα κι εκείνοι που το προωθούσαν πολύ, πιστεύοντας ότι πουλάει, τα τελευταία χρόνια έχουν καταλάβει ότι καλά κάνουμε και βαριόμαστε να ασχοληθούμε γιατί, τελικά, δεν πουλάει τόσο πολύ. Το θεωρώ ιδιαίτερα βαρετό, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα. Δεν μου αρέσει η έκθεση της προσωπικής μου ζωής και δεν εννοώ μόνο της ερωτικής. Έχω βρεθεί σ’ αυτόν τον δρόμο και, αν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να διαβάσει δυο γραμμές από βλακεία που θα πω, είναι γιατί κάνω τη δουλειά που θέλω.

Πολλοί λένε “μα νοιάζει τον κόσμο, θέλει να μάθει για τους ηθοποιούς”. Έχω έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση με αυτή την αντίληψη. Δεν με αφορά η ιδιωτική ζωή των άλλων. Θέλω να πάω να τους δω στη σκηνή και, αν έχουν να πουν πράγματα για τη δουλειά τους, πολύ ευχαρίστως να ακούσω. Προσωπικά, θα ήθελα να με ξέρουν για αυτό που επέλεξα να κάνω, για το επάγγελμα μου και την τέχνη μου, όχι για το που ήμουν χθες το βράδυ.