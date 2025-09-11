Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: «Οι άνθρωποι που είναι 21 χρόνια μαζί, στη δουλειά μας, είναι λίγοι»

Περί των “μυστικών” μιας ευτυχισμένης και μακρόχρονης σχέσης, όπως της δικής του με την Αθηνά Μαξίμου, μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης όταν βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Πέμπτης, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα μυστικά του γάμου του με την Αθηνά Μαξίμου, αναφέροντας ότι δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να παραμείνουν μαζί για 21 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης δήλωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αφήνουν μία «ανοιχτή πόρτα» στην αγάπη.

Αρχικά οι δυο ηθοποιοί αναφέρθηκαν στη φωτιά που είχε ξεσπάσει στα Κύθηρα, όπου διατηρούν ένα εξοχικό σπίτι.

«Ήταν δύσκολα πολύ. Η φωτιά περικύκλωσε το χωριό μας, τον Μυλοπόταμο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει στο χωριό μας. Δυστυχώς έφτασε. Δεν είμαστε από τα Κύθηρα, είναι επίκτητη πατρίδα. Ο Αιμίλιος έκανε γυρίσματα στο νησί», εξομολογήθηκε η Αθηνά Μαξίμου.

«Οι άνθρωποι που είναι 21 χρόνια μαζί, στη δουλειά μας, είναι λίγοι. Τα ζευγάρια που είναι τόσα χρόνια μαζί είναι άνθρωποι που κατά συνθήκη έχουν λύσει, με έναν μαγικό τρόπο, τις διαφωνίες τους. Όχι πως δεν διαφωνούν. Ξέρω ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και τα θαυμάζουμε κιόλας, τα οποία διαφωνούν ριζικά. Ναι, αλλά αυτό ορίζει δυο διαφορετικές προσωπικότητες που αποφασίζουν να είναι μαζί», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός.

«Πιστεύω ότι σε μια σχέση αγαπάμε ό,τι αφεθείς εσύ να σου συμβεί. Πάθος είναι κάτι που συμβαίνει, δηλαδή έχει συμβεί, το παθαίνεις. Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν. Σαν πάθος δεν εννοώ το σεξουαλικό, το φοβερό, το “κλαίω στα πατώματα”. Εννοώ το να συμβεί κάτι σε εσένα. Αν συμβεί κατά τύχη είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Για την αγάπη, που είναι ένα από αυτά που παθαίνουμε με τους άλλους, πρέπει να έχεις αφήσει μια πόρτα ανοιχτή για να σου συμβεί. Τι αγαπάς, λοιπόν; Αυτό που κατά συνθήκη έχεις απόλυτη ανάγκη», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Αιμίλιος Χειλάκης στο “Στούντιο 4” της ΕΡΤ.