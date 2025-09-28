Αιμίλιος Χειλάκης: «Στη σάτιρα όσο πιο σοβαρός πας να γίνεις τόσο πιο γελοίος γίνεσαι»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης και αναφέρθηκε στη σάτιρα, τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί αλλά και την πολιτική.

Ο γνωστός ηθοποιός το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε για όλα. Ο Αιμίλιος Χειλάκης μεταξύ άλλων σχολίασε ότι στη σάτιρα όσο πιο σοβαρός πάει να γίνει κάποιος τόσο πιο γελοίος γίνεται.

«Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τη σάτιρα και να γελάς με το κακό. Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της Δημοκρατίας. Το πλήθος των αρνητικών γνωμών μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ κακή δυναμική στο τι είναι η στιγμή που λέω τη γνώμη μου και τη λέω θυμίζοντας το κακό ότι έχει και πλάκα. Το γελοίον του πράγματος είναι η σάτιρα, δες το γελοίον του πράγματος, στο να σου υπενθυμίσω ότι όσο πιο σοβαρός πας να γίνεις τόσο πιο γελοίος γίνεσαι», τόνισε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

«Το “#Cancel” είναι μία παράσταση η οποία έχει ένα μότο “διαφωνώ με ό,τι λες και θα υποστηρίξω μέχρι θανάτου σου το δικαίωμά μου να μην σε ακούω”. Είναι ακριβώς αυτό. Το κάναμε έτσι γιατί ουσιαστικά αυτό είναι σήμερα, είμαστε θυμωμένοι και δεν θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Και συνήθως οι πολιτικοί, ειδικά αυτοί που φωνάζουν, δεν φωνάζουν για να τους ακούσουμε, φωνάζουν για να μην ακούνε οι ίδιοι τα προβλήματά μας», είπε ακόμα ο Αιμίλιος Χειλάκης για τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πολιτική, στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας. Δεν μιλάω αντικοινοβουλευτικά γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στη δύναμη του Κοινοβουλίου. Πιστεύω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιτάξουν προς εμάς. Ας γυρίσουν προς εμάς γιατί αυτά που θα τους πούμε είναι δυνατά. Ένας πατέρας ο οποίος έχει κάτσει από έξω από τη Βουλή και είναι σε απεργία πείνας, δεν το κάνει για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση.

Το Σύνταγμα είναι τόπος συνάθροισης των πολιτών. Είναι τόπος συνάθροισης, μνήμης, γιατί είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Άρα πρέπει να θυμόμαστε, και ένα από τα σημεία μνήμης που πρέπει να έχουμε είναι τα θύματα των Τεμπών γιατί είναι θύματα. Δεν είναι ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί. Αυτό ήταν τα Τέμπη. Αυτός ο πατέρας δεν πιστεύω ότι κάνει απλά αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.