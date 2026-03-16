Αλεξάνδρα Μπουνάτσα: Έχασα από καρκίνο την καλύτερη φίλη μου στα 26, η μάχη της μου δίνει δύναμη

Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2night Show», το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) και μίλησε τόσο για την προσωπική ζωή της, όσο και για την απώλεια φίλη της από καρκίνο, που την «σημάδεψε». Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις θυσίες που κλήθηκε να κάνει για να δώσει σάρκα και οστά στο μεγάλο της όνειρο, που ήταν η καριέρα στην εγχώρια δισκογραφία. Μακριά από τους δικούς της ανθρώπους που έμειναν στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε στην Αθήνα αποφασισμένη. Αισθάνεται δικαιωμένη από τις αποφάσεις που πήρε.

Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα αρχικά, μίλησε στο «The 2night Show» για τις θυσίες που έχει κάνει προκειμένου να ακολουθήσει το όνειρό της: «Είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος, το γεγονός ότι βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου, οι οποίοι είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη, έχω περάσει στην Αθήνα πολλά χρόνια μοναξιάς.

Η συντροφικότητα, ότι έχω φτάσει σε μία ηλικία που τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω μία καριέρα, τώρα είναι η καλύτερη εποχή να κάνω ένα παιδί ας πούμε. Αλλά πρέπει να το αφήσω στην άκρη. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα θυσιάσεις για να κάνεις αυτό που θέλεις».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον έρωτα στη ζωή της, η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα εξομολογείται: «Έχω κάνει πολλές τρέλες για τον έρωτα. Πέφτω στα πατώματα όταν ερωτεύομαι. Νομίζω ότι είμαι τρελή, είναι να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος για να γυρίσουν τα μυαλά. Δεν μου κάνει καλό στη ζωή μου ο έρωτας, είμαι καλύτερα μόνη μου».

Σε άλλο σημείο μίλησε για ένα τραγικό γεγονός που την σημάδεψε, αποκαλύπτοντας: «Έχω την άδεια να μιλήσω γι’ αυτό. Έχω χάσει την καλύτερή μου φίλη, παιδική φίλη, από καρκίνο σε πολύ καλή ηλικία, 26 χρονών. Και πραγματικά το πως πάλεψε και αυτή και η μαμά της όλα αυτά τα 5 χρόνια, δεν ξέρω μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Νιώθω ότι γι’ αυτό που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, πρέπει να αρπάξω κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μου, δεν γίνεται να την αφήσω έτσι την ζωή. Ήμασταν φίλες από νήπια. Το όνομά της είναι Κωνσταντίνα, συνεχίζει να είναι δίπλα μου. Πολλές φορές τις επιτυχίες, μπορεί να οδηγώ και να λέω “που είσαι;”».

«Είμαι σίγουρος ότι συνεχίζει να είναι δίπλα σου. Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ νομίζω ότι δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Εγώ σας πούμε για την μητέρα μου που την έχασα πρόσφατα λέω “είναι”. Λέω “έλα μαμά που είσαι;”. Μόνος μου μιλάω. Αυτά τα πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας» απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας για την μητέρα του, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.