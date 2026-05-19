Μαργαρίτα Μυτιληναίου: Ο μπαμπάς μου, Στέφανος Ληναίος, ήταν πληθωρικός, δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον θάνατό του

Η ραδιοφωνική παραγωγός Μαργαρίτα Μυτιληναίου έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στους διάσημους γονείς της, τους ηθοποιούς, Στέφανο Ληναίο και Έλλη Φωτίου.

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου ήταν καλεσμένη την Τρίτη (19.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε με λόγια συγκίνησης για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της και γνωστού ηθοποιού, Στέφανου Ληναίου.

«Όσο και να σε προετοιμάσει κάποιος, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό το μήνα, και εγώ προσπαθώ να ξαναβρώ το βηματισμό μου. Προσπαθώ να δω τα πράγματα λίγο αλλιώς, είναι αρκετές φορές που δεν σκέφτομαι. Αλλά νιώθω γεμάτη από εκείνον. Και από όσα έκανε, και από όσα ήθελε, και από όσα κατάφερε. Οπότε δεν θα ήθελε να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Μέχρι πριν από μια βδομάδα είχα περίπου 250 μηνύματα αδιάβαστα από εκείνες τις μέρες. Των γνωστών, φίλων και τα λοιπά. Μας παίρνει και εμάς χρόνο. Νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ (σ.σ. τον θάνατο του πατέρα μου). Συμβαίνει. Τον ψάχνω και τον εκτιμάω περισσότερο. Η μαμά μου είναι βράχος, μας κρατάει αυτή», δήλωσε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

«Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ πληθωρικός και εξωστρεφής. Η μαμά μου είναι πάντα εσωστρεφής, αλλά αυτή οδηγούσε. Τα τελευταία χρόνια, κάθομαι και τις ξαναβλέπω τις ταινίες και ανακαλύπτω και πράγματα που δεν είχα δει. Σε αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά γενικά, είναι πολύ ήσυχο και ωραίο και τρυφερό», εξομολογήθηκε ακόμα.

Επίσης, εξήγησε τον λόγο που η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατο του Στέφανου Ληναίου, πέντε ημέρες αργότερα.

«Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα… Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω», είπε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

«Ήταν πάρα πολύ ήσυχος και ήρεμος. Και επειδή θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες, να μην υπάρχουν φώτα, να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, μας ζήτησε να το επικοινωνήσουμε αυτό μόλις τελειώσουν όλα. Όπως και κάναμε. Δηλαδή έφυγε 18 Απριλίου, Σάββατο απόγευμα, το ανακοινώσαμε Τετάρτη μεσημέρι που είχαν τελειώσει όλα, 23 του μηνός», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τον αδελφό της, σημείωσε: «Ο αδερφός μου ήταν στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας πάρα πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα ο αδερφός μου ασχολείται με το θέατρο παρασκηνιακά. Και ευτυχώς που υπάρχει ο Αλέκος».

«Ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο γιατί αγάπησα πάρα πολύ τη μουσική. Και ήθελα έναν τρόπο να εκφραστώ μέσα από τη μουσική», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη.

Για τους γονείς της είπε: «Τη μόνη ώρα που τους βλέπαμε ήταν το μεσημέρι στο φαγητό. Και τους βλέπαμε τρεις μήνες το καλοκαίρι. Τα περισσότερα καλοκαίρια προσπαθούσαν να είμαστε μαζί. Δηλαδή, Σαββατοκύριακα που φεύγανε οι συμμαθητές μου με τους γονείς τους, δεν φεύγαμε. Μεγαλώναμε με παππού, γιαγιά… υπήρχε πάντα μια αγαπημένη μας, πώς να πω τώρα, φύλακας – άγγελος στο σπίτι.

«Η μουσική απ’ τα 15 και μετά μπήκε στη ζωή μου. Και άρχισα να ακούω ραδιόφωνο και άρχισα να σημειώνω τραγούδια και να διαλέγω αυτά που αγαπώ. Του χρόνου το καλοκαίρι, κλείνω 40 χρόνια στο ραδιόφωνο. Στο Δεύτερο Πρόγραμμα ήταν η πρώτη μου δουλειά. Έκανα ένα demo, το ‘στειλα… χωρίς να λέω το “Ληναίου”. Μαργαρίτα Μυτιληναίου έλεγε. Και δεν είπα στους γονείς μου τίποτα. Και με φωνάξανε…», πρόσθεσε για την καριέρα της στο ραδιόφωνο.