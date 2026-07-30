Η Σίσσυ Χρηστίδου στη Μύκονο μετά τις διακοπές στην Κέρκυρα – Οι στιγμές χαλάρωσης σε ξαπλώστρα

Συνεχίζει τις διακοπές της η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά από πολλές μέρες ξεκούρασης και διασκέδασης στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται και ο νέος της σύντροφος, Στέφανος Νεδέσκος, ταξίδεψε στη Μύκονο.

Η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA μοιράστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30.07.2026) δύο φωτογραφίες, στις οποίες βρίσκεται σε μία αναπαυτική ξαπλώστρα σε παραλία της Μυκόνου. Η Σίσσυ Χρηστίδου φοράει ένα ολόσωμο μαγιό και φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο.

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Εν τω μεταξύ, η Σίσσυ Χρηστίδου είναι στο νησί των ανέμων από την Τετάρτη και το προηγούμενο βράδυ συναντήθηκε και με τον Νίκο Κοκλώνη, με τον οποίο συνεργάζονται, καθώς είναι ο CEO της Barking Well Media, της εταιρείας παραγωγής της εκπομπής της, «Χαμογέλα και πάλι».

Η ανάρτησή της με το μαύρο μαγιό ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να της χαρίσουν πολλά likes και να της κάνουν κολακευτικά σχόλια για το σώμα της. Μάλιστα, like στις πόζες της έχει κάνει και ο Στέφανος Νεδέσκος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.