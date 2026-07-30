Η Σοφία Βεργκάρα παραμένει στη Μύκονο – Οι πόζες σε σκάφος με τη Μαρίνα Βερνίκου

Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, Σοφία Βεργκάρα, καθώς εδώ και αρκετές μέρες βρίσκεται στη Μύκονο και απολαμβάνει τις ομορφιές του νησιού. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τη «συνέλαβε» σε σκάφος μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου.

Η Σοφία Βεργκάρα και η Μαρίνα Βερνίκου ήταν σε ένα σκάφος μαζί με άλλους ανθρώπους και έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενες και ευδιάθετες. Σε κάποιες από τις πόζες η χολιγουντιανή σταρ φορούσε ένα λευκό μακρύ φόρεμα, ενώ η διακεκριμένη φωτογράφος ένα εντυπωσιακό μπικίνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τις δύο γυναίκες την ώρα που έβγαιναν από το σκάφος.

Ο φακός απαθανάτισε στιγμές από τις διακοπές τους / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χαρούμενες και χαμογελαστές πάνω σε σκάφος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Σοφία Βεργκάρα φορούσε μία εντυπωσιακή πολύχρωμη φούστα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Σοφία Βεργκάρα πάνω στο σκάφος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σημειώνεται ότι η Σοφία Βεργκάρα πρόσφατα επισκέφθηκε τη διάσημη παραλία της Ψαρρού και σε ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά του νησιού συνάντησε τον Αντώνη Ρέμο. Τη συνάντηση τους κατέγραψε ο φακός του Mykonos Live TV, ενώ εκεί βρισκόταν και η Μαρίνα Βερνίκου.

Όταν η ηθοποιός είδε τον πασίγνωστο Έλληνα ερμηνευτή τον χαιρέτησε θερμά και οι δυο τους αντάλλαξαν μία χειραψία, ενώ ταυτόχρονα συνομίλησαν για λίγο σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.