Η Ιωάννα Τούνη έδειξε το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της κι εξομολογήθηκε: «Ρόμπι σ’ αγαπώ»

Μία ευχάριστη έκπληξη έκανε στην Ιωάννα Τούνη ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης και εκείνη έσπευσε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή influencer την Τετάρτη (29.07.2026) γύρισε στη Θεσσαλονίκη από το ταξίδι που έκανε με τους φίλους της στη Μύκονο και συνάντησε ξανά τον σύντροφό της. Την Πέμπτη, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι της ο σύντροφός της τής είχε ετοιμάσει ένα όμορφο δώρο.

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Αυτό δεν ήταν άλλο από ένα μπουκέτο με ροζ λουλούδια που αγόρασε για εκείνη ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας φρόντισε να προμηθευτεί τα λουλούδια και να τα τοποθετήσει σε ένα ασορτί βάζο την ώρα που εκείνη έλειπε για μία φωτογράφιση της εταιρείας της.

«Μόλις μπήκα σπίτι και το πρώτο πράγμα που είδα εδώ πέρα είναι τα λουλουδάκια που μου πήρε το αγόρι μου όσο έλειπα στη φωτογράφιση και μου τα έβαλε και σε βάζο. Υπάρχει αυτός εδώ ο άνθρωπος;

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Έλα ρε φίλε μου τώρα. Άντε να ανεβάσουμε τον πήχη λίγο», είπε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε, αποκαλύπτοντας το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της.

«Εσένα που βρήκε και το ροζ το βάζο να το βάλει να ταιριάξει; Τι άνθρωπος. Ρόμπι σ’ αγαπώ, στο ‘χω πει», είπε στο επόμενο story που ανέβασε η γνωστή influencer.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη στο ίδιο βίντεο έγραψε και μία ρητορική ερώτηση.

«Μήπως έχω το καλύτερο αγόρι στον κόσμο;», σημείωσε.