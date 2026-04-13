Αλεξάνδρα Νίκα: Οι φωτογραφίες με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και με τον γιο της, Βασίλη

Φωτογραφίες από τις πασχαλινές ημέρες χαλάρωσης δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα στο instagram, με την σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού να περνάει οικογενειακές στιγμές διανύοντας τον 7ο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα, βλέπουμε τον μικρό Βασίλη να κρατάει ένα σπασμένο κόκκινο αυγό στα χέρια του και να παίζει με αυτό, ενώ σε μία επόμενη παίζει με τον αδερφό της Αλεξάνδρας, Παναγιώτη Νίκα, σε ένα γήπεδο τένις.

Τα stories ολοκληρώνονται με την ίδια την Αλεξάνδρα Νίκα να ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε πως περιμένει το δεύτερο παιδί της τον περασμένο Φεβρουάριο, δημοσιεύοντας στο προφίλ της ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον Κωνσταντίνο και τον γιο τους, Βασίλη, ο οποίος φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της.