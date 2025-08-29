Αλεξάνδρα Νίκα: Ποζάρει με λευκό λινό σύνολο μπροστά σε καθρέφτη και αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι

Μετά τον γάμο τους ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να ζήσουν ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή με την βάφτιση του γιού τους Βασίλη, η οποία από οτι φαίνεται θα γίνει στην Μύκονο την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Για την ώρα ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το φετινό καλοκαίρι.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσιοποίησε φωτογραφία της με ένα λινό λευκό σύνολο, με φαρδύ σορτσάκι και πουκάμισο με βολάν, που συνδυάζει ιδανικά με κλασικά φλατ σανδάλια Hermes. Μια εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη και προσθέτει έξτρα πόντους στυλ και κομψότητας.

Η Αλεξάνδρα Νίκα λατρεύει το λευκό και δεν είναι λίγες οι φορές που την βλέπουμε να το τιμά και με το παραπάνω στις εμφανίσεις της, μέσα από κομψά φορέματα και σύνολα, που αναδεικνύουν την αισθητική της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που είναι αρκετά ενεργή στα στα social media, μοιράστηκε προ ημερών νέες φωτογραφίες από την δεξίωση του γάμου της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Κωνσταντίνο Αργυρό. Λίγες μέρες μετά δημοσιοποίησε φωτογραφία της, με ένα σύνολο «total white».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 ενώ η 26χρονη Αλεξάνδρα Νίκα, έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον γνωστό τραγουδιστή, τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή. Όταν τον βλέπεις πρώτη φορά και συνειδητοποιείς πως αυτό είναι κάτι δικό σου, δεν μπορείς να διανοηθείς το τι συναισθήματα βγαίνουν από μέσα σου και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι το απόλυτο» είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής στο Tik Tok για τον ερχομό του γιου του.