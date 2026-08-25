Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τα δύο παιδιά της

Μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της και τη νεογέννητη κόρη της, μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα την Τρίτη (25.08.2026) στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που απολαμβάνει αυτή την ξεχωριστή περίοδο, θέλησε να κρατήσει και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Στη φωτογραφία, ο 1,5 έτους γιος της, Βασίλης κρατά τρυφερά το χεράκι της μόλις 2,5 μηνών αδελφής του.

Η άφιξη της μικρής έφερε νέα χαμόγελα στην οικογένεια και ο μεγαλύτερος αδελφός φαίνεται πως έχει ήδη βρει τον δικό του τρόπο να βρίσκεται κοντά της.