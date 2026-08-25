Δωροθέα Μερκούρη: «Mε έχουν βοηθήσει πολύ οι ωραίες γυναίκες»

H Δωροθέα Μερκούρη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό του In Style με αφορμή την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο YFSF του ΑΝΤ1.

Η Δωροθέα Μερκούρη αναφέρθηκε αφενός στη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με την εξωτερική της εμφάνιση και αφετέρου στη βοήθεια που έχει δεχθεί στην επαγγελματική της διαδρομή.

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Ειδικότερα, η εντυπωσιακή ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «ποτέ δεν πόνταρα στην εμφάνιση. Γιατί έχω δει πολύ όμορφες γυναίκες στη ζωή μου, έχω δει κάτι γυναίκες θεόσταλτες, ένα πράγμα από αλλού».

Σε έχουν βοηθήσει στη ζωή σου;

«Πάρα πολύ».

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Και στη δουλειά σε έχουν βοηθήσει;

«Πολύ. Έχω δουλέψει σκληρά, έχω προσπαθήσει πολύ, έχω καταφέρει πράγματα – όχι πάντα με βοήθεια, αλλά με έχουν βοηθήσει και πολύ. Όλοι οι άνθρωποι που πάνε μπροστά έχουν βοηθηθεί. Ποιος έχει πάει κάπου, χωρίς να βοηθηθεί από κάποιον άλλον;

Η βοήθεια είναι θεϊκή, συμπαντική, έρχεται σαν άγγελος, με τη μορφή ενός ανθρώπου κάποιες φορές. Συνήθως οι ωραίες γυναίκες έχουν ένα παράπονο. Με έχουν βοηθήσει πολύ οι ωραίες γυναίκες».