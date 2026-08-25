Στην Αφρική για σαφάρι η Ρίτα Όρα: «Ταξίδι ζωής, έκλαψα αρκετές φορές»

Αξέχαστο θα μείνει στη Ρίτα Όρα το ταξίδι στην Αφρική. Σε ανάρτησή της στο Instagram, εξομολογήθηκε πόσο ευγνώμων είναι για την εμπειρία που έζησε έχοντας μάλιστα κλειστό το κινητό της.

«Τα λόγια πραγματικά δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο πολύ με έχει αλλάξει ψυχικά το να αφήσω το κινητό μου στην άκρη και απλώς να υπάρχω», έγραψε στο ξεκίνημα της λεζάντας η Ρίτα Όρα για το ταξίδι στην Αφρική.

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Kαι πρόσθεσε πως «τους τελευταίους μήνες ήμουν συνεχώς σε τρελούς ρυθμούς και το να μπορώ απλώς να υπάρχω μέσα σε όλο αυτό ήταν η απόλυτη επανεκκίνηση. Είμαι τόσο ευγνώμων!».

Την ανάρτηση συνόδευσε με εντυπωσιακά στιγμιότυπα και βίντεο από το ταξίδι.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως έκλαψε αρκετές φορές από τις εικόνες της άγριας φύσης, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του ταξιδιού.

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«Παιδιά, το να βλέπω για πρώτη φορά έναν ρινόκερο από κοντά (είναι τόσο απίστευτο) όπως και το να βλέπω ένα λιοντάρι και μια λέαινα να ζευγαρώνουν» συμπλήρωσε.

Η τραγουδίστρια της ποπ υποσχέθηκε στους θαυμαστές της πως θα ακολουθήσει περισσότερο υλικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ετοιμαστείτε για περισσότερο περιεχόμενο, αυτό είναι μόνο το πρώτο μέρος».

Πριν από ένα μήνα βρισκόταν στη Μύκονο που ζούσε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.