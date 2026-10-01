Lifestyle

Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ο Σεπτέμβριος που πέρασε σε φωτογραφίες

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, πρωταγωνιστούν τα μικροσκοπικά ποδαράκια της κόρης της, χαρίζοντας μια τρυφερή ματιά στην οικογενειακή της καθημερινότητα
Η Αλεξάνδρα Νίκα
Η Αλεξάνδρα Νίκα σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
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Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους φίλους της στα social media μέσα από μια σειρά φωτογραφιών για το πως πέρασε τον Σεπτέμβριο της.

Έναν Σεπτέμβριο γεμάτο όμορφες στιγμές είχε η Αλεξάνδρας Νίκα, μαζί με τα παιδιά της, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και γάμο της καλύτερής της φίλης. Ο γάμος της καλύτερής της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου, αποτέλεσε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του μήνα για την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία έδωσε το «παρών» στην ιδιαίτερη ημέρα της φίλης της, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη με τη νύφη. Οι δύο φίλες πόζαραν μαζί με φόντο το Αιγαίο, με την Αλεξάνδρα Νίκα να κρατά έτσι ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη σημαντική ημέρα της Εβίτας.

Ξεχωριστή ήταν και η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μέσα στο αυτοκίνητό του, να έχουν τα χέρια τους ενωμένα την ώρα που εκείνος οδηγούσε.


Στο post που ανέβασε την Τετάρτη (30.09.2026) περιλαμβάνονται και εικόνες με την κόρη και τον γιο τους, ο οποίος έπαιζε με νερομπογιές. «Σεπτέμβριος», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα.

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