Χώρισε ο Απόστολος Λύτρας με τη Δώρα Παπαδοπούλου μετά από ένα χρόνο γάμου

Σύννεφα στον γάμο του Απόστολου Λύτρα και της Δώρας Παπαδοπούλου, περίπου ένα χρόνο μετά τη γαμήλια τελετή που έγινε σε κτήμα στη Βάρη.

Όπως αποκάλυψε χθες Τετάρτη (30.9.26) το tlife.gr, ο ποινικολόγος και η Δώρα Παπαδοπούλου που ασχολείται επαγγελματικά με το real estate, φαίνεται πως επέλεξαν να αλλάξουν σελίδα στην προσωπική τους ζωή και να χωρίσουν στις αρχές του φθινοπώρου.

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Συγκεκριμένα, η μεσίτρια φέρεται να έχει αφαιρέσει τον γνωστό ποινικολόγο από τους λογαριασμούς της στα social media, ενώ από τα προφίλ και των δύο έχουν πλέον απουσιάσει οι κοινές τους φωτογραφίες. Το ζευγάρι επέλεξε να αλλάξουν σελίδα στην προσωπική τους ζωή στις αρχές του φθινοπώρου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στη μεταξύ τους σχέση.