Τρίτος γάμος στα κρυφά για τον Τζιμ Κάρεϊ – Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μιν Αχ

Τρίτος γάμος για τον ηθοποιό Τζιμ Κάρεϊ μιας και παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μιν Αχ σε ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες, επισφραγίζοντας έτσι μια σχέση που, όπως φαίνεται, μετρά ήδη αρκετά χρόνια.

Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε τη σύντροφό του, επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί των βραβείων César στη Γαλλία.

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Ο 64χρονος ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση στο PEOPLE την Τετάρτη (30.09.2026).

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μιν Αχ φωτογραφήθηκαν μαζί στα βραβεία César. Εκείνη τη βραδιά, μάλιστα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύντροφό του με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, ο Τζιμ Κάρεϊ ευχαρίστησε την οικογένειά του, την κόρη του Τζέιν και τον εγγονό του Τζάκσον, πριν απευθυνθεί στη Μιν Αχ. Την αποκάλεσε «sublime companion», δηλαδή την «υπέροχη σύντροφό» του, και της είπε δημόσια «σ’ αγαπώ», ενώ το κοινό χειροκροτούσε.

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Ο Τζιμ Κάρεϊ είχε επίσης αναφερθεί στον πατέρα του, Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ, τον οποίο ευχαρίστησε για όσα του δίδαξε σχετικά με την αγάπη, τη γενναιοδωρία και το γέλιο.

Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος του γάμος ήταν, από το 1987 έως το 1995, με τη Μελίσα Γουόμερ, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Τζέιν. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Dumb and Dumber», Λόρεν Χόλι, από το 1996 έως το 1997.