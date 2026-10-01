Oasis: Ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις αποσύρθηκαν από δημοπρασία μετά από νομική παρέμβαση τους

«Μπλόκο» των Oasis σε δημοπρασία σπάνιας συλλογής από ανέκδοτες ηχογραφήσεις της μπάντας, που περιλαμβάνει 63 συναυλίες, ώρες προβών, soundchecks και ιδιωτικούς διαλόγους ανάμεσα στον Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, μετά από νομική παρέμβαση του συγκροτήματος.

Τον Σεπτέμβριο, ο οίκος δημοπρασιών Littleton Auctions στο Worcestershire της Αγγλίας έβγαλε στο σφυρί τη συλλογή του πρώην ηχολήπτη των Oasis, Χιου Ρίτσαρντς, με τιμή εκτίμησης από 1,2 έως 1,6 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τον Guardian.

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Ο Χιου Ρίτσαρντς συνεργάστηκε με τους Oasis από την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους «Definitely Maybe» το 1994 έως το 2001. Τη συλλογή, που αποτελείται από 209 κασέτες DAT, 73 αναλογικές κασέτες και τρία MiniDisc παραχώρησε στον οίκο ο γιος του, Όουεν Ρίτσαρντς.

«Ο οίκος Littleton Auctions επιβεβαιώνει ότι οι ηχογραφήσεις των Oasis, γνωστές ως «The Desk Tapes», αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία της 3ης Οκτωβρίου λόγω νομικών ενεργειών», δήλωσε στο BBC ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου, Μπεν Χόμερ, προσθέτοντας πως «είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν μπορούμε να διαθέσουμε αυτό το σημαντικό αρχείο όπως είχαμε προγραμματίσει».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times τον Σεπτέμβριο, ο Όουεν Ρίτσαρντς επίσης ηχολήπτης, χαρακτήρισε τη συλλογή «ένα κομμάτι της ιστορίας». Ανέφερε ότι ο ήχος παραμένει σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, αλλά καθώς οι Oasis διατηρούν τα δικαιώματα, οι ηχογραφήσεις δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν από κάποιον νέο αγοραστή χωρίς τη συνεργασία του συγκροτήματος.

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«Είναι αλήθεια ότι οι Oasis έχουν κινηθεί νομικά εναντίον μου και του πατέρα μου για να εμποδίσουν τη δημοπρασία των κασετών που ηχογράφησε ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια», δήλωσε ο Ρίτσαρντς, στο BBC την Τετάρτη (30.09.2026). «Συμφωνήσαμε να αναβάλουμε τη δημοπρασία προκειμένου να επιλυθεί η νομική διαμάχη, είτε δικαστικά είτε με άλλον τρόπο, με ομαλό τρόπο», συνέχισε.

Ο οίκος Littleton Auctions θα προχωρήσει κανονικά με τη δημοπρασία το Σάββατο (03.10.2026), διαθέτοντας προς πώληση άλλα αναμνηστικά μεταξύ των οποίων ένα αυθεντικό παρκά της Kangol από περιοδεία των Oasis που ανήκε στη συλλογή του Ρίτσαρντς, υπογεγραμμένες φωτογραφίες των Nirvana, αυτόγραφα δύο μελών των Rolling Stones, καθώς και μια κιθάρα με την υπογραφή του Μπράιαν Μέι.

«Η υπόλοιπη δημοπρασία δεν επηρεάζεται και θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Σεβόμαστε τη νομική διαδικασία και δεν θα προβούμε σε κανένα περαιτέρω σχόλιο για την υπόθεση σε αυτό το σημείο», κατέληξε ο Μπεν Χόμερ.