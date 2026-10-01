Θοδωρής Αθερίδης: Αν συνέχιζα το αλκοόλ, μπορεί να μην ζούσα – Η μαμά μου πήρε τις φοβίες μου όταν έφυγε από τη ζωή

Για τον εθισμό που είχε παλαιότερο στο αλκοόλ, τη σχέση με την μητέρα του αλλά και τις φοβίες του, μίλησε με ειλικρίνεια ο Θοδωρής Αθερίδης, το βράδυ της Τετάρτης (30.09.2026).

Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Καλύτερα Αργά», ο Θοδωρής Αθερίδης αποκάλυψε πως οι φοβίες του έφυγαν όταν «έφυγε» η μητέρα του αλλά και ότι προσπάθησε να της κρύψει το εγκεφαλικό επεισόδιο που πέρασε, για να μην τρομάξει.

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«Υπήρχε μια ανησυχία πού θα πάει αυτή η κατάσταση αλλά επειδή ήμουν μικρός ακόμα και επειδή όλοι γενικά το έκαναν σε αυτή την ηλικία, δεν φάνταζε μεγάλο πρόβλημα. Αν συνέχιζα, όμως, μπορεί να μην ζούσα, οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές. Οι τελευταίες 40 ημέρες ήταν οι πιο ακραίες, συνήθως έπινα ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε ημέρα. Ήμουν 34 και είμαι 61», είπε αρχικά για τον εθισμό στο αλκοόλ.

Στη συνέχεια μίλησε για τα ψέματα που είπε με αφορμή την περιπέτεια της υγειάς του όταν έπαθε εγκεφαλικό.

«Όταν έπαθα εγκεφαλικό έκανα τα πάντα να μην το μάθει η μάνα μου και ευτυχώς όταν έφτασε στα αυτιά της έβγαινα από το νοσοκομείο και είπα στην αδερφή μου να κάνει face time. Μου είπε “έκλεισες το θέατρο;” και εγώ της είπα “είχαμε πρόβλημα με τα ηχητικά”. Η μητέρα μου το έμαθε από την αδελφή της. Οφείλεις να σκεφτείς τι θα πάθει αυτός στον οποίο θα το πεις. Είμαι της θεωρίας της μύγας και της μέλισσας να βρω το λουλούδι και όχι τα σκ@@ά, είναι θέση ζωής αυτό».

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Ο ηθοποιός μίλησε, τέλος, για τις φοβίες που είχε και πώς αυτές εξαφανίστηκαν όταν η μητέρα του όταν έφυγε από τη ζωή.

«Φοβόμουν να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου, ήμουν σαν την γάτα στο τσουβάλι. Μου τα πήρε η μαμά μου φεύγοντας από τη ζωή. Είναι η ευχούλα της. Λίγο καιρό αφότου πέθανε, γυρίζω σπίτι, ανοίγω την πόρτα για να ανέβω 3 ορόφους – ο φόβος ξεπερνιέται όταν πλησιάζεις κάτι και όχι όταν απομακρύνεσαι από αυτό – μπαίνω στο ασανσέρ χωρίς να φοβάμαι και είπα what the f@@k», κατέληξε.