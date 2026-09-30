Μόνικα Μπελούτσι για τα 62α γενέθλιά της: Δεν υπάρχει εναλλακτική, είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις

Η Μόνικα Μπελούτσι που έσβησε 62 κεράκια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, πόζαρε για μία εντυπωσιακή νέα φωτογράφιση στο «Harper’s Bazaar España». Η διάσημη Ιταλίδα σταρ και σύγχρονο sex symbol, που είχε γενέθλια, αποκάλυψε ότι θεωρεί τη γήρανση ένα «υπέροχο δώρο».

Η 62χρονη, πλέον, Μόνικα Μπελούτσι δεν είναι άγνωστη στο να αναδεικνύει την αιώνια νεανική της όψη και, σε συνέντευξη για το τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Harper’s Bazaar España» την Τετάρτη (30.09.2026), δήλωσε ανήμερα των γενεθλίων της ότι αντιτίθεται στην ιδέα ότι το πέρασμα του χρόνου αποτελεί κάτι αρνητικό για τις γυναίκες.

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Περιγράφοντας τη βιομηχανία (σ.σ. των αισθητικών επεμβάσεων) ως «τεχνητή», η διάσημη Ιταλίδα είπε ότι κατανοεί ότι για ορισμένες γυναίκες μπορεί να είναι δύσκολο να αποδεχθούν την έννοια της γήρανσης, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία άλλη πραγματική εναλλακτική λύση».

Και πρόσθεσε γελώντας: «Είτε γερνάς και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, είτε πεθαίνεις. Αν το δει κανείς έτσι, προτιμώ χίλιες φορές να γερνάω».

«Το να γερνάς σημαίνει ότι έχεις την τύχη να είσαι ζωντανός και να έχεις ένα μέλλον μπροστά σου. Επιπλέον, η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο: την αποστασιοποίηση.

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Μερικές φορές, όταν μεγαλώνεις, παύεις να είσαι απλώς ηθοποιός και γίνεσαι θεατής του κόσμου, κάτι που σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από μια άλλη οπτική γωνία».

Monica Bellucci, 62, Says She Wants to Age ‘with Dignity’ and That Getting Older Is a ‘Wonderful Gift’ https://t.co/vFqKVOJErU — People (@people) September 30, 2026

Η Monica Bellucci συμμερίστηκε, επίσης, την άποψη ότι σήμερα υπάρχουν περισσότεροι ρόλοι για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, λέγοντας: «Στο παρελθόν, ήταν σχεδόν αδύνατο για τις ηθοποιούς να έχουν καριέρα μετά τα 40.

Τώρα που ζω στη Γαλλία, βλέπω παραδείγματα όπως η Κατρίν Ντενέβ, η Ιζαμπέλ Υπέρ ή η Φάνι Αρντάν, εξαιρετικές γυναίκες που δεν έχουν σταματήσει να γυρίζουν ταινίες, να πρωταγωνιστούν σε εξώφυλλα και να ηγούνται διαφημιστικών εκστρατειών με αδιαμφισβήτητη αυθεντία.

Είναι πλέον αποδεκτό ότι μία ώριμη γυναίκα έχει συναρπαστικές ιστορίες να διηγηθεί και το κοινό απαιτεί να δει αυτές τις πραγματικότητες στη μεγάλη οθόνη».

«Θέλεις να μείνεις ζωντανός – συνεχίζει η Ιταλίδα καλλονή – και αυτό σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα με μια ένταση που δεν είχες όταν ήσουν νέος, γιατί τότε τα θεωρούσες όλα δεδομένα: δεν σκεφτόσουν τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο.

Καθώς περνούν τα χρόνια, η οπτική γωνία αλλάζει. Ξυπνάς το πρωί και το να είσαι υγιής ή να απολαμβάνεις το άρωμα ενός καφέ γίνεται λόγος για ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μόνο με τον καιρό».

Monica Bellucci, 62, says ageing is 'a wonderful gift' as she poses for Harper's Bazaar España https://t.co/Tu3dPu4ZPj — Daily Mail (@DailyMail) September 30, 2026

Η Μπελούτσι μοιράστηκε, επίσης, τι σημαίνει για εκείνη το να «αισθάνεται όμορφη» και είπε: «Ξεπερνάει αυτό που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Το σημαντικό είναι αυτό που νιώθεις μέσα σου.

Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να έχεις μία πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε ενθαρρύνει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να θαυμάζεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μία πλήρη γυναικεία ζωή».