Βρισηίδα Ανδριώτου: «Κυνηγάω τα λεφτά μου, εμπιστεύτηκα τις οικονομίες μιας ζωής σε έναν άνθρωπο και προσπαθώ να τα πάρω πίσω»

Σε μία προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Βρισηίδα Ανδριώτου μιλώντας στο queen.gr για την εξαπάτηση που νιώθει πως υπέστη σε προηγούμενη της σχέση.

Στην προσωπική της εξομολόγηση η Βρισηίδα Ανδριώτου ανέφερε πως έχασε τις οικονομίες μιας ζωής έπειτα από ένα «ατυχές συμβάν» με άνθρωπο στον οποίο είχε εμπιστευτεί τα χρήματά της.

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Η Βρισηίδα Ανδριώτου περιέγραψε πώς βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη με μόλις 25 ευρώ στην τσέπη, αλλά και την απόφασή της να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά προκειμένου να σταθεί ξανά οικονομικά στα πόδια της.\

«Έχω βρεθεί να κυνηγάω τα λεφτά μου, αλλά όχι από συνεργασίες, από ένα ατυχές συμβάν που τα είχα εμπιστευτεί σε έναν άνθρωπο και έτσι τα έχασα. Ελπίζω να τα πάρω και θα το προσπαθήσω. Είναι πολύ λεφτά, βασικά οι οικονομίες της ζωής μου, είχα φτάσει σε σημείο να έχω 25 ευρώ στην τσέπη μου και άρχισα να δουλεύω υποδοχή στον Φέρρη», ανέφερε χαρακτηριστικά η influencer και πρώην παίκτρια του Survivor.

Η ίδια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο αναφέρεται, ούτε για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα χρήματα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι σκοπεύει να συνεχίσει την προσπάθειά της προκειμένου να τα διεκδικήσει.