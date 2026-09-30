Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε μια τυπική μέρα της μέσα από ένα βίντεο – Οι στιγμές με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις κόρες τους

Η καθημερινότητα είναι απαιτητική όταν είσαι εργαζόμενη μητέρα και η Χριστίνα Μπόμπα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της μία τυπική ημέρα της, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η μέρα της Χριστίνας Μπόμπα ξεκινάει στις 6.00 το πρωί για να μπορεί να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, πριν φτιάξει το πρωινό για τα παιδιά και τα ετοιμάσει για το σχολείο.

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«Μια μέρα από τη ζωή μου: Υγιεινές συνήθειες και ευχάριστες ρουτίνες. Τα καταφέρνω κάθε μέρα; Όχι» γράφει στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Η Χριστίνα Μπόμπα φαίνεται στο βίντεο να προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή της ενώ φροντίζει να διατηρείται σε φόρμα, με γυμναστική.

Όσο για την πιο σπουδαία στιγμή της ημέρας της; Το παιχνίδι με τα κορίτσια της…