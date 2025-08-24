Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο Γρηγόρης Γκουντάρας για τη στάση του Ντέμη Νικολαΐδη – «Τη θαύμασα και υποκλίθηκα»

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πέθανε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, με συγγενείς και φίλους της, να εκφράζουν τη συντριβή τους. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έγραψε ότι θαυμάζει τη στάση που κράτησε όλο αυτό το διάστημα ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης έμεινε στο πλευρό της συντρόφου του μέχρι τέλους. Κάτι που επισήμανε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στο κείμενο που δημοσιοποίησε στα social media. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου «πάλεψε με το τέρας» όπως έγραψε η οικογένειά της, σε μια μάχη που αποδείχθηκε άνιση.

«Όχι ρε γαμώτο… Καλό ταξίδι χαμογελαστό πλάσμα, έδωσες γενναία μάχη. Ντέμη, δύναμη και κουράγιο και να ξέρεις, στο είχα πει κιόλας. Θαύμασα και υποκλίθηκα στη στάση σου, μέχρι την τελευταία στιγμή στο πλευρό της Αλεξάνδρας σου», γράφει ο Γρηγόρης Γκουντάρας στέλνοντας δύναμη στον Ντέμη Νικολαΐδη.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε νικημένη από την καρκίνο σε ηλικία 41 χρόνων, το Σάββατο (23.08.2025). Η είδηση θανάτου της «πάγωσε» την οικογένειά της και τους φίλους της.

Η 41χρονη, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί. Η αφαίρεση του όγκου στον μαστό, οι ανοσοθεραπείες και οι χημειοθεραπείες που έκανε, δεν στάθηκαν αρκετές ώστε να παραμείνει στη ζωή καθώς ο καρκίνος φαίνεται πως είχε κάνει μεταστάσεις.

Η επιχειρηματίας είχε αποχωριστεί το τελευταίο διάστημα τα μακριά ξανθά μαλλιά της και διατηρούσε ένα κοντό κούρεμα. Κανείς δεν γνώριζε πως το έκανε λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.