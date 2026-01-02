Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Γενέθλια στο Ντουμπάι με εικόνες χλιδής στο λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ταξίδεψε προ ημερών στο Ντουμπάι και έκανε γενέθλια σε κλαμπ – εστιατόριο, μαζί με καλούς φίλους της. Η νεαρή influencer μαγνήτισε τα βλέμματα με την «καυτή» της εμφάνιση και έδειχνε να το απολαμβάνει.

Το Ντουμπάι είναι όπως φαίνεται ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Την 1η Ιανουαρίου είχε γενέθλια και φρόντισε να το γιορτάσει με τον τρόπο που ήθελε. Η ίδια μάλιστα δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες στα social media και έδωσε μια γεύση από τα όσα έζησε.

Αυτό που έκανε εντύπωση σε ορισμένους ήταν ότι έλειπε από το πάρτι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να μην είναι πλέον μαζί. Η ίδια δεν τοποθετήθηκε για τη σχετική σεναριολογία. Παλαιότερα είχε αναφέρει πως φροντίζει να προστατεύει την προσωπική ζωή της.

Η Influencer και πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» διασκέδασε μέχρι το πρωί σε γνωστό εστιατόριο – κλαμπ στο Ντουμπάι μαζί με την παρέα της, οι οποίοι της έκαναν έκπληξη την πιο εντυπωσιακή τούρτα.

Προ μηνών, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε μιλήσει για τις αισθητικές επεμβάσεις και την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.