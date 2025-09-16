Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Κέντρισε τα βλέμματα στη Μύκονο με το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η μητέρα της βρέθηκαν μαζί στο νησί των Ανέμων και έκαναν νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια. Η Μύκονος είναι το νησί που λατρεύουν και προσπαθούν να επισκέπτονται με κάθε ευκαιρία.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίστηκε να περπατά στα Ματογιάννια με την μητέρα της φορώντας αποκαλυπτικό πολύχρωμο φόρεμα με το μπούστο της σε πρώτο πλάνο και όλη την πλάτη έξω.

Η αποκαλυπτική εμφάνισή της έκανε τον ανδρικό πληθυσμό να μην παίρνει τα μάτια του από πάνω της. Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νικ Κουρούμαλος την συνάντησε στα κοσμικά σοκάκια και της απέσπασε δηλώσεις.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται να έχει βρει στον έρωτα στο πρόσωπο του δικηγόρου Αλέξανδρου Λυκούδη, ωστόσο αυτή τη φορά έχει επιλέξει να προφυλάξει τη σχέση της από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της.

«Είμαι αυτοδημιούργητη. Ξεκίνησα από το μηδέν ως επιχειρηματίας, έχοντας στο κέντρο της Αθήνας κατάστημα µε ρούχα. Επένδυσα στον εαυτό µου, στην ποιότητα της δουλειάς µου και στη σχέση µου µε τον κόσμο», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η γνωστή επιχειρηματίας το ένθετο «Secret» των «Παραπολιτικών» και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.