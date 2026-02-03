Lifestyle

Αλέξανδρος Κοψιάλης και Σοφία Φυρού γιόρτασαν τα 5α γενέθλια του γιου τους, Κωνσταντίνου

Σοφία Φυρού και Αλέξανδρος Κοψιάλης
Η Σοφία Φυρού και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Σοφία Φυρού είναι γονείς του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος την Τρίτη (03.02.2026) έγινε πέντε ετών και οι γονείς του έκαναν μία ανάρτηση προς τιμήν του. 

Παράλληλα το ερωτευμένο ζευγάρι διοργάνωσε ένα λαμπερό πάρτι για τον μονάκριβο γιο του. Μάλιστα, η Σοφία Φυρού μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τα γενέθλια του Κωνσταντίνου και πόζαρε μαζί τους και με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Κοψιάλη. 

Μέσα από το υλικό φάνηκε ότι το αγοράκι διασκέδασε με τους φίλους του την ξεχωριστή αυτή στιγμή και έσβησε μία άκρως εντυπωσιακή και πολυόροφη τούρτα. 

Αλέξανδρος Κοψιάλης, Σοφία Φυρού
Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Σοφία Φυρού με τον γιο τους
Αλέξανδρος Κοψιάλης, Σοφία Φυρού
Η εντυπωσιακή τούρτα του μικρούλη

«5, 4, 3, 2, 1, 0. Χρόνια πολλά γιε μας», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Αλέξανδρος Κοψιάλης για τα γενέθλια του γιου του, επισημαίνονται και τον λογαριασμό της συζύγου του.

 
 
 
 
 
Η Σοφία Φυρού και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έγιναν γονείς τον Φεβρουάριο του 2021.

Σημειώνεται ότι το όμορφο μοντέλο και γυναίκα της ζωής του Αλέξανδρου Κοψιάλη είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι χρειάστηκε να κάνει μία σειρά από επεμβάσεις το στήθος. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram την Τετάρτη (28.01.2026) ανακοίνωσε στους followers της ότι το τελευταίο χειρουργείο μετά τη μαστεκτομή το έκανε πριν από 13 ημέρες.

«Να σας πω ότι τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Το τελευταίο ήταν πριν από από 13 μέρες, πήγαν όλα καλά. Τις πρώτες μέρες είχα πανικοβληθεί λίγο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και έλεγα “Θεέ μου, έμπλεξα πάλι”. Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Σοφία Φυρού.

