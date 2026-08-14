Lifestyle

Τζένη Καζάκου: «Αυτή είναι η οικογένειά μου και είμαι πολύ περήφανη»

«Ήταν δύσκολο για μένα να τα ξεφορτωθώ όλα αυτά και να πω ότι εγώ είμαι η Τζένη, δεν είμαι η γιαγιά μου σε άλλη εποχή», είπε η ηθοποιός
Τζένη Καζάκου
Τζένη Καζάκου NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο μίλησε η Τζένη Καζάκου, με την ηθοποιό να κάνει αναφορά, μεταξύ άλλων, και στο «βαρύ» όνομα που κουβαλάει στις πλάτες της.

«Όταν το συνειδητοποίησα, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά αυτή είναι η οικογένειά μου και είμαι πολύ περήφανη», είπε αρχικά η Τζένη Καζάκου.

«Και ακόμη δηλαδή, μου φαίνεται λίγο περίεργο από τις αντιδράσεις, τον ενθουσιασμό και τον ενδεχόμενο θαυμασμό που βλέπω από τους γύρω μου», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Αντιλήφθηκες από μικρή ότι είσαι παιδί διάσημων;

Θυμάμαι να είμαι μικρή στον δρόμο, να μας σταματάνε άνθρωποι, να με κοιτάνε και να λένε: «Εντάξει, όμορφη είναι, αλλά δεν πήρε τα μάτια της γιαγιάς της».

Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να τα ξεφορτωθώ όλα αυτά από πάνω μου και να πω: «Είμαι εγώ, η Τζένη. Δεν είμαι η γιαγιά μου σε άλλη εποχή».

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