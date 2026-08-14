Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ανέκδοτη φωτογραφία με τον γιο της στην Τήνο και το τάμα στην Παναγία

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη μοιράστηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, λίγες ώρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Το σπάνιο στιγμιότυπο είναι από το 1970 και πίσω του κρύβεται μια πολύ προσωπική ιστορία της αξέχαστης ηθοποιού, που συνδέεται με την Παναγία της Τήνου και την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μέσα από τον λογαριασμό στο Facebook που είναι αφιερωμένος στη μνήμη της μητέρας του, Αλίκη Βουγιουκλάκη, τη φωτογραφία που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Σε αυτήν, η ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, τότε ακόμη μωρό, μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

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Τη φωτογραφία είχε τραβήξει ο Κλεισθένης, ο φωτογράφος της Αλίκης, και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο παρέμενε αδημοσίευτο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Αναλυτικά η λεζάντα που συνοδεύει την φωτογραφία αναφέρει: «Η μητέρα μου με εμένα αγκαλιά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου για προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Είχε επισκεφτεί τον Αύγουστο του 1968 την Παναγία της Τήνου για να ζητήσει τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης για να αποκτήσει παιδί. Και όταν το 1969 γεννήθηκα, ένα χρόνο μετά στις 4 Ιουνίου του 1970 με πήγε με τον πατέρα μου και τους νονούς μου Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο και με βάπτισε εκπληρώνοντας το τάμα της στην Παναγία».

Η προσευχή της Αλίκης στην Παναγία

Πίσω από τη φωτογραφία υπάρχει μια πολύ προσωπική ιστορία. Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τον Αύγουστο του 1968 η μητέρα του είχε ταξιδέψει στην Τήνο και είχε προσευχηθεί στη Μεγαλόχαρη, ζητώντας τη βοήθειά της για να αποκτήσει παιδί.

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Η μεγάλη της επιθυμία έγινε πραγματικότητα έναν χρόνο αργότερα. Το 1969 ήρθε στον κόσμο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Στις 4 Ιουνίου 1970, η Αλίκη επέστρεψε στην Τήνο μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τους νονούς του παιδιού, Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο. Η οικογένεια βρέθηκε στο νησί για τη βάφτιση του μικρού Γιάννη και παράλληλα για την εκπλήρωση του τάματος που είχε κάνει η ηθοποιός στην Παναγία.

Ήταν εκείνη την ημέρα που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μέσα στην εκκλησία με τον μικρό Γιάννη στην αγκαλιά της. Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή, η οποία παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για 56 χρόνια και ήρθε τώρα στο φως μέσα από τον γιο της.